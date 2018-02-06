Продуктовую компанию "Чумак" отдали под контроль корпорации Ротшильдов

Управление публичным акционерным обществом "Чумак", которое расположено в городе Каховка Херсонской области, будет осуществлять одна из крупнейших инвестиционных компаний страны Dragon Capital.

В пресс-службе АМКУ сообщили, что теперь у новых владельцев есть 50% голосов в органах управления компанией.

Напомним, основная деятельность предприятия - производство продуктов питания. "Чумак" предлагает потребителям кетчупы, соусы, майонезы, томатную пасту, соки, подсолнечное масло, консервированные овощи и макаронные изделия.

Основателями компании "Чумак" являются молодые шведские предприниматели Йохан Боден и Карл Стурен, которые впервые приехали на Украину в 1993 году. В поиске инвесторов они нашли понимание и поддержку у профессора Ханса Раузинга - основателя компании Tetra Pak.

В марте 2008 года Dragon Capital и шведская инвесткомпания East Capital сообщили о совместной покупке 70% акций "Чумака". Формально владельцем 100% акций компании является кипрский Chumak Holdings Limited.

Компания "Чумак" завершила 2017 год с чистой прибылью 29,8 миллионов гривен против 167,6 миллионов гривен чистого убытка в 2016 году.

Как сообщалось ранее, в Кабмине обнародовали информацию о росте украинской экономики в 2017 году.