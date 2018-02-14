США намерены выделить 200 миллионов на оборону Украины

Соединенные Штаты Америки намерены выделить Украине в 2019 году 200 миллионов долларов на усиление безопасности и обороны.

Об этом сообщило посольство Украины в США в Facebook.

Так, согласно документу, средства направят на предоставление Украине военной техники и снаряжения, другого оборудования и услуг военного назначения, логистического обеспечения, разведывательную поддержку Вооруженных сил и сил безопасности.

В украинском дипломатическом ведомстве отметили, что по сравнению с бюджетным запросом на 2018 год предлагаемую сумму пособия по безопасности для украинского государства увеличили на 50 млн долл.

"В проекте бюджета на 2019 год Украина включена в небольшой перечень стран, получающих помощь по безопасности также и по программе Государственного департамента "Международное военное финансирование" (Foreign Military Financing, FMF)", — заявили в посольстве Украины.

Бюджетный запрос должен пройти изучение и обсуждение в американском Конгрессе, где могут вноситься изменения и дополнения.

"Окончательные объемы помощи Украине будут известны уже после завершения всего процесса прохождения документа, который сейчас находится на начальной стадии", — говорится в сообщении.

Напомним, 8 ноября 2017 года в США члены комитета обороны Конгресса поддержали проект оборонного бюджета на 2018-й финансовый год, он предусматривает 350 млн долларов военной помощи для Украины.