И.о главы "Укрзалізниці" рассказал, когда и на сколько подорожают билеты для пассажиров

Финансовый план "Укрзалізниці" предусматривает увеличение тарифов на пассажирские перевозки два раза − на 12% с 1 апреля и 1 октября 2018 года.

Такую информацию озвучил и.о. руководителя "УЗ" Евгений Кравцов во время проведения инспекции строительства Бескидского тоннеля, сообщает LIGA.net.

"В финальной версии финансового плана есть решение о повышении пассажирских тарифов дважды на 12% с 1 апреля и 1 октября", - заявил он.

Он также отметил, что вопрос с грузовыми тарифами выглядит следующим образом − в финансовом плане "УЗ" заложены поступления от дерегуляции вагонной составляющей в грузоперевозках.

"Мы на первое полугодие сделали ставку на то, что у нас будет основание пересматривать план в сторону увеличения. Также мы инициировали отказ от внеклассных грузов. Мы довольно долго говорили, что нам нужно проводить сближение классов и попытаемся это сделать более ударными темпами", - заявил он.

Напомним, ранее стало известно о двухэтапном повышении цен на билеты в поездах "УЗ".