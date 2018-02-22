Мартынюк рассказал о программах поддержки животноводства в 2018 году

22 февраля 2018, 10:19

В Министерстве аграрной политики и продовольствия сообщили о поддержке животноводства в текущем году.

Первый заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк на брифинге рассказал о том, что государство в 2018 году собирается выделить 4 млрд. гривен на развитие животноводства. 

Распределение выделенных средств будет производится по четырем основным программам.

Первая программа создана для помощи производителям агарной продукции, которые приобретают поголовье племенного скота.

Государство будет компенсировать стоимость племенного молодняка, крупного рогатого скота и свиней. По данным статистики, приведенными Максимом Мартынюком, при закупках молодняка КРС высокопроизводительных молочных пород уровень надоев повысился с 4 до 6 тысяч литров молока. Он отметил, что специалисты в области животноводства могут повысить этот показатель до 8-9 тысяч литров молока.

Вторая программа предусматривает направление средств в сферу реконструкции и строительства животноводческих комплексов.

В зависимости от происхождения финансов производителей, затраченных на возведение животноводческих комплексов, будут формироваться части возмещаемых государством средств:

• если был взят кредит, то 25% его тела пойдет на компенсацию такой инвестиции;
• при использовании не кредитных, а собственных средств инвесторов будут погашены 30% от общего объема затрат.

С целью исключения вероятности завышения сметы, будет выставляться верхняя планка стоимости одного скотоместа, уточнил Максим Мартынюк.

Третья программа должна предотвратить, по мнению первого заместителя, уменьшение поголовья молочных коров. Он рассказал о том, что теперь будет выполняться целевая дотация в размере 1,5 тысяч гривен на одну голову стада молочных коров с целью снижения себестоимости содержания молочного скота.

В рамках четвертой программы будет осуществляться поддержка хозяев, содержащих молодняк КРС. Заместитель министра пояснил целесообразность такой дотации: теперь владельцы молодняка не будут торопиться сдавать на рынок мясо 2-х недельного теленка, а будут получать 2,5 тысячи гривен для содержания его до года, когда и вес, и санитарно-гигиенические показатели будут в норме.

Программа 2018 года имеет кардинальные отличия от прошлогодней. Принцип дотаций изменился, утверждает Максим Мартынюк, и слоган новой кампании государственной поддержки теперь звучит так: кто инвестирует – тот получает. Такая постановка вопроса исключит перекосы прошлых лет: компенсацию получали в основном крупные плательщики НДС, а это 2-3 компании. Цель этой программы – охватить как можно больше производителей в свиноводстве, КРС и птицеводстве, при этом последнее включает не только курятину, но и индюков,и другую птицу.

По информации экспертов, новый механизм распределения компенсаций не изменит пока структуры животноводства, в которой птицеводы, по-прежнему, занимают львиную часть, больше всех в отрасли платят налогов, выполняют масштабное строительство новых птицефабрик и станут самыми крупными получателями государственной помощи.

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МинАПК Максим Мартынюк Агро
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