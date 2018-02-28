Конституционный суд вынес окончательный вердикт по поводу налогов с пенсий

Конституционный суд Украины 27 февраля рассмотрел представление 48 народных избранников и признал не соответствующим основному Закону страны положение Налогового кодекса о взимании налогов с пенсий.

Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба КС.

Согласно обнародованным данным, неконституционным было признано положение абзаца первого подпункта 164.2.19 пункта 164.2 статьи 164 Налогового кодекса. Он предусматривал налогообложение пенсий либо ежемесячного пожизненного денежного содержания.

Объясняя свои выводы, судьи КС отмечают, что в сфере пенсионного обеспечения справедливым должен признаваться такой подход законодателя, при котором обеспечивается пропорциональное соотношение между страховыми взносами и размером пенсий. В украинском законодательстве о пенсионном обеспечении Украины данное соотношение достигается установлением зависимости размера пенсии от продолжительности страхового стажа и размера заработной платы.

Напомним, ранее украинский премьер Владимир Гройсман рассказал, каким категориям граждан стоит ждать повышения пенсий.