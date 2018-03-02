Экономист рассказал, когда окончательно утихнет мировой финансовый кризис

Политолог/экономист, а также директор "Института трансформации общества" Олег Соскин, отвечая на вопрос читателя во время чата для "Главреда", дал прогноз по поводу окончательного завершения мирового финансового кризиса.

"Я неоднократно писал в своих работах, что мировой кризис, который носит системно-структурный всеохватывающий характер, как известно, он начался в 2007-2008 годах в мире, с тех пор никогда не заканчивался. Этот кризис обусловлен целым рядом причин, в том числе великими циклами, которые открыл Николай Кондратьев. Сейчас продолжается фаза падения данного великого цикла. В среднем она длится до 15 лет. если прибавим 15 лет к 2007 году, получим 2022 год. Вот тогда объективно в мировом хозяйстве закончится фаза падения", − сказал он.

Однако, Соскин немедленно предостерег от слишком радушных ожиданий по поводу окончания кризиса.

"Но радоваться не надо, потому что начнется фаза депрессии, стагнация, которая будет длиться в среднем 12-15 лет в мире. Это выйдет − 2035-2037 годы. И лишь после этого начнется фаза оживления. А после нее, через 15 лет, наконец-то наступит фаза подъема, которая и была во всем мире с 1993 по 2007 год. Поэтому, исходя из данной цикличности, каждый индивидуум и должен выстраивать свой цикл жизнедеятельности", − отметил он.

Кроме того, Соскин обратил внимание читателя на влияние, которого оказывают американские фондовые рынки на мировую экономику.

"Естественно, что обвал фондовых рынков в США и мире показывает, что фаза падения расширилась на мировой производственный цикл. То есть падение дошло уже до фазы прямого производства. Усилению данного обвала способствует то, что страны-лидеры западного мира ведут макрополитэкономическую войну против России и ее миллиардеров. В результате российские миллиардеры стали забирать свои деньги с мировых корпораций. Вторая причина - это авантюристическая экономическая политика объединенного финансово-корпоративного клана Трампа-Кушнеров. Я думаю, что обвалы и крушения мирового финансового и фондового рынка будут усиливаться. Особенно этому будет способствовать крушение коммунистическо-триадного Китая, где, как известно, власть находится в руках коммунистическо-криминальных структур", − резюмировал Соскин.

Напомним, ранее политолог оценили варианты досрочных выборов в Украине.