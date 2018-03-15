В Нацбанке спрогнозировали, способна ли замена бумажных банкнот монетами спровоцировать инфляцию

Отмена чеканки монет и замена мелких банковских купюр монетами не приведет к повышению уровня инфляции в стране.

Об этом сказал журналистам директор Департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Сергей Николайчук, комментируя недавнее решение Национального банка Украины.

"Мы изучали международный опыт подобных операций - и округления, и замены банкнот на монеты – и не нашли никаких убедительных доказательств, что это каким-то образом может повлиять на инфляционные процессы", - отметил он.

Напомним, ранее в Нацбанке заявили о прекращении чеканки монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек и о постепенной замене в обращении банкнот номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен монетами.

Позже состоялась презентация новых монет.