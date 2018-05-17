"Сюрприз" накануне сезона отпусков. В Украине дорожает стоимость проезда в поездах

Уже с 30 мая компания "Укрзализныця" поднимет стоимость проезда в пассажирских поездах на 12%. Необходимость в этом на предприятии объясняют ростом цен.

Железнодорожники подчеркнули, что последний раз меняли стоимость проезда в октябре 2014 года, поэтому без учета в тарифе экономических перемен с того времени работа перевозчика является убыточной, сообщает ТСН.

"Только в 2017 году "Укрзализныця" получила от пассажирских перевозок дальнего сообщения 3,6 млрд грн убытка. Но даже в таких условиях за последние четыре года компания почти вдвое увеличила фонд заработной платы железнодорожников и расширила социальные гарантии для работников", — подчеркнули в УЗ. Уменьшение убытков из-за изменения тарифов должно обернуться ростом зарплат работников железной дороги.

Украинцев заверили, что до 29 мая включительно билеты на более поздние даты будут продаваться по текущей стоимости и не потребуют доплаты. Зато на 1 октября запланирован второй этап повышения цен — так же на 12%. Поэтому в целом в 2018 году стоимость услуг "Укрзализныци" увеличится на 25%.

Напомним, ранее в "Укрзализныце" подорожание билетов анонсировали на апрель, но сроки сдвинули на май.