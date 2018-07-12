"Сбербанк наш": хакеры объявили о публикации переписок сотрудников Сбербанка РФ в Украине

В сеть утекли переписки руководства украинского филиала Сбербанка России в Украине. Хакеры обещают рассказать о том, как банк готовят к продаже Валерию Хорошковскому, сколько стоят решения украинских судов, и как подчиненные Хорошковского завышают перед ним бюджеты.

Об этом сообщается на появившейся странице "Сбербанк.leaks" в социальной сети Facebook.

Как сообщается на странице, в ближайшее время пользователи должны получить ответы на вопросы "Зачем Валерию Хорошковскому покупать украинский филиал Сбербанка России?", "как Сбербанк России выводят из под санкций искусственно занижая его капитал", "кто летает на переговоры с Германом Грефом?" и "как Ярослав Порохняк зарабатывает на откатах и осваивает бюджеты, обслуживая интересы Хорошковского".