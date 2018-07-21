Хаб между Европой и Азией: эксперт рассказал, как Беларусь заняла место Украины

Украина не подошла Китаю в качестве хаба между Европой и Азией из-за войны на востоке и слабой инфраструктуры на западе страны.

Как пишет экономический обозреватель Денис Лавникевич в своей статье для zn.ua, место хаба между Европой и Азией уже занято Беларусью.

"Официальный Минск начал попросту продавать свое географическое положение, согласившись на создание анклава китайской экономики в Восточной Европе. Китайцам выделили огромный участок земли под Минском (не спрашивая мнения местного населения), где был создан Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень". Сегодня там идет активное создание сухого порта и комплексного логистического центра. По сути, созданы две узловые площадки экономического пояса Шелкового пути: округ Урумчи в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР и "Великий камень" в Беларуси", — отметил он.

Автор также добавил, что на создание инфраструктуры первой очереди "Великого камня" Пекин уже выделил более 500 млн долл. Крупнейшая логистическая компания Китая China Merchants планирует инвестировать в логистический центр еще более 500 млн долл. до 2020 г.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Китай, Республика Казахстан, Азербайджанская Республика и Грузия, намерены создать консорциум для транспортировки грузов из Азии в Европу.