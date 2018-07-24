Задержка с выплатами пенсий: в Пенсионном фонде назвали причину

В Пенсионном фонде Украины заявили о том, что задержка выплаты пенсий обусловлена кассовыми разрывами поступления социального взноса.

"Смещение графика финансирования выплат обусловлено кассовыми разрывами поступления единого социального взноса", — говорится в сообщении пресс-службы ПФ.

В ведомстве также пояснили, что с начала июля на выплату пенсий направили 24,9 млрд. грн., в частности, 1,7 млрд. грн. в течение 24 июля.

"Выплата пенсий в текущем месяце будет обеспечена финансовым ресурсом в полном объеме", — добавили в Пенсионном фонде.

Напомним, ранее в "Укрпочте" заявили, что проблемы с выплатой пенсий украинцам произошли по вине Пенсионного фонда.