Посол назвал сумму ежегодной помощи Канады Украине

В ближайшие пять лет Украина получит от Канады по 50 миллионов долларов помощи ежегодно.

О соответствующем решении канадского правительства сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

"Зафиксирован новый пакет помощи Украине объемом около 50 миллионов долларов ежегодно в течение следующих 5 лет. Это не учитывает масштабной военной миссии UNIFIER, которая финансируется из бюджета канадского Минобороны", — подчеркнул украинский посол.

При этом 35 миллионов долларов из этой суммы составляет техническая помощь, 5 миллионов — гуманитарная, 10-12 миллионов — операции в секторе безопасности, сообщает 112.ua.

Напомним, ранее сообщалось, что до конца марта 2019 года Канада выделит Украине военную помощь на сумму около $ 7,2 млн.