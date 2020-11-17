Бизнес на грани выживания: экс-премьер дал мрачный прогноз по кассовым аппаратам

Предприниматели под Радой протестуют против введения обязательных кассовых аппааратов / t.me/kyiv_n

Время для введения кассовых аппаратов для бизнеса власти выбрали неудачно.

Об этом в комментарии Главреду рассказал экс-премьер министр страны, президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах .

"Сейчас продолжаются протесты малого бизнеса против введения РРО (кассовых аппаратов). Я за то, чтобы они использовались. Но время для введения этой нормы с 1 января 2021 неудачное - из-за пандемии бизнес на грани выживания, сокращает персонал, не имеет оборотных средств. Власть, невзирая на это, продолжает гнуть свою линию. Сейчас нужно давать переходные периоды и учитывать текущую платежеспособность бизнеса. На 100% компенсировать потери невозможно, но их можно максимально минимизировать - в первую очередь, вести диалог с предпринимателями и вместе искать оптимальные варианты", - сказал Кинах.

Читайте такжеПротесты под Верховной Радой: перекрытая улица и стычки с полициейПо его словам, малый бизнес из-за карантина уже потерял до 50% своих доходов и невозможность работать в выходные (карантин выходного дня), в период натибольших оборотов разорит окончательно немало микро-компаний и самозанятых лиц, что будет означать потерю работы тысячами людей, уменьшение доходов в бюджеты разных уровней и критическое ухудшение платежеспособности граждан.

Кинах напомнил, что закон о переходе на РРО принимался с обещанием бизнесу, что программное обеспечение будет бесплатным, но сейчас предприниматели сообщают, что им предлагают преимущественно платные сервисы, что, вместе с другими расходами на интернет и покупку гаджетов, особенно, в период карантина - накладно финансово и сложно организационно.

"Торговля и так сокращается, карантин выходного дня приносит до 40-50% потерь для бизнеса в сфере торговли, услуг, развлечений. Мы понимаем, что с Новым годом пандемия не исчезнет, ​​поэтому, по нашим прогнозам, минимум до апреля-мая 2021 бизнес будет жить с существенными ограничениями. На восстановление многим из компаний потребуется не менее 2 лет, и то - лишь при условии эффективной поддержки предпринимательства государством уже сейчас", - заявили в УСПП.

Напомним, что в сентябре 2019 года Верховная Рада обязала предпринимателей 2-4 групп (в эту категорию входят предприниматели-производители и продавцы товаров, владельцы ресторанного бизнеса и фермеры) использовать регистраторы расчетных операций (РРО).

Внедрение кассовых аппаратов должно было происходить в три этапа:

Первый этап - с 1 августа 2020 года бизнес должен был добровольно начать устанавливать приложения РРО;

Второй этап - с 1 января 2021 года PPO должны были установить так называемые рискованные сферы бизнеса (текстильные товары, товары, бывшие в употреблении, отели и рестораны,интернет-торговля).

Третий этап - с 1 апреля 2021 года установку PPO должны произвести все ФЛП второй и третьей групп единого налога.

В связи с карантином представители малого и среднего бизнеса обратились к парламентариям с просьбой отсрочить процесс перехода на кассовые аппараты на один год - до 1 января 2022 года, однако депутаты провалили голосование.