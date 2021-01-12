Надбавки к пенсиям: каким украинцам и когда они положены / УНИАН

В нынешнем году правительством Украины запланировано для граждан страны два пересчета надбавок к пенсиям за стаж — в июле и в декабре. По данным портала Обозреватель, за каждый полный год страхового стажа (более 35 лет для мужчин и более 30 лет для женщин) пенсия по возрасту увеличивается на 1%, но не более чем на 1% минимального размера пенсии по возрасту.

"Имеющийся у лица сверхнормативный страховой стаж не может быть ограничен", - утверждают чиновники.

Также сообщается, что женщина с трудовым стажем от 40 лет на данный момент имеет право на прибавку в размере 176,9 гривны, с июля — 185,4 гривны, а с декабря — 193,4 гривны.

Кроме того, в апреле 2021 года ожидается автоматический пересчет выплат работающим пенсионерам. При средней зарплате и 35 годах стажа, работающий пенсионер может получить дополнительно 200 гривен. В случае, если зарплата у человека была втрое выше средней, то размер прибавки составит около 600 гривен.

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