УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Надбавки к пенсиям: каким украинцам и когда они положены

12 января 2021, 09:49

Для того чтобы претендовать на надбавки к пенсиям в 2021 году, украинцам нужно соответствовать ряду требований.

Пенсии
Надбавки к пенсиям: каким украинцам и когда они положены / УНИАН

В нынешнем году правительством Украины запланировано для граждан страны два пересчета надбавок к пенсиям за стаж — в июле и в декабре. По данным портала Обозреватель, за каждый полный год страхового стажа (более 35 лет для мужчин и более 30 лет для женщин) пенсия по возрасту увеличивается на 1%, но не более чем на 1% минимального размера пенсии по возрасту.

"Имеющийся у лица сверхнормативный страховой стаж не может быть ограничен", - утверждают чиновники.

Также сообщается, что женщина с трудовым стажем от 40 лет на данный момент имеет право на прибавку в размере 176,9 гривны, с июля — 185,4 гривны, а с декабря — 193,4 гривны.

Кроме того, в апреле 2021 года ожидается автоматический пересчет выплат работающим пенсионерам. При средней зарплате и 35 годах стажа, работающий пенсионер может получить дополнительно 200 гривен. В случае, если зарплата у человека была втрое выше средней, то размер прибавки составит около 600 гривен.

Читайте такжеПенсии для украинцев: в ПФУ объяснили, можно ли получать сразу две надбавки

Пенсии в Украине - последние новости:

  • Согласно принятому в первом чтении проекту бюджета на 2021, пенсии в следующем году вырастут. Кроме того, будут введены доплаты отдельным категориям пенсионеров.
  • В Минсоцполитики анонсировали урезание пенсий. Чиновники предупреждают, что выплаты не смогут обеспечить украинцам достойную жизнь.
  • До того премьер-министр Украины Денис Шмыгаль признался, что в Украине уже через 15 лет не будет ресурса для выплаты пенсий.
пенсии Кабмин страховые выплаты новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Надбавки к пенсиям: каким украинцам и когда они положены». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
"Государство – банкрот": эксперт предупредил о дефолте Украины и назвал сроки"Государство – банкрот": эксперт предупредил о дефолте Украины и назвал сроки В МВД подготовили автомобилистам неприятный "сюрприз"В МВД подготовили автомобилистам неприятный "сюрприз" "Аукнется повышение тарифов": в Слуге народа рассказали об антикризисном плане"Аукнется повышение тарифов": в Слуге народа рассказали об антикризисном плане В сотрудничестве Украины и МВФ произошел важный сдвигВ сотрудничестве Украины и МВФ произошел важный сдвиг Гривня обвалится неожиданно и глубоко: эксперт назвал примерные срокиГривня обвалится неожиданно и глубоко: эксперт назвал примерные сроки
Следующий материал

Последние новости

10:52
"Снимай уже все, Настенька": Каменских засветила новый сексуальный купальник
10:50
Американцы начали миллионами устанавливать себе Telegram
10:38
Эксперт рассказал, как украинцев нагло грабят на доставке газа Видео
10:20
Гейтсу и Соросу "предъявили" за причастность к созданию пандемии COVID-19 Видео
10:19
Американцам повезло со своим шоуменом. Украинцам со своим клоуном - нет мнение
Реклама
10:14
Гривня обвалится неожиданно и глубоко: эксперт назвал примерные сроки Видео
10:01
Гороскоп на 12 января для всех: обманчивая выгода, жесткие баталии и потеря всего Видео
09:49
Надбавки к пенсиям: каким украинцам и когда они положены Видео
09:32
Витренко рассказал, когда и насколько снизят цены на газ для населения Видео
09:22
Эксперт объяснил, чем чреваты тарифные бунты для Зеленского Видео
09:11
Новолуние 13 января 2021 года: названо точно время и лучшие занятия Видео
09:04
В Киеве резко подскочило число зараженных COVID-19 Видео
09:03
Ковид, кризис и придурь властей: что будет с гривней в 2021 году
08:59
Психолог описала участниц 5 сезона Від пацанки до панянки 2021
08:45
Над Камчаткой взорвался метеорит Видео
08:43
Почему Зеленскому лучше дружить с Лукашенко, а не с гастролирующей оппозицией мнение
08:36
Гороскоп на 13 января для всех: прибыльное вложение, великолепный интим и повешенная вина Видео
08:14
Коронавирус 12 января: выздоровели в три раза больше украинцев, чем заболели Видео
08:12
Металлический привкус во рту: опасные причины и связь с COVID-19 Видео
08:10
В России дерзко ответили на предложение Киева вернуть Крым Видео
Реклама
07:44
У коронавируса обнаружили слабое место – как это поможет людям Видео
07:39
Ученые назвали главные последствия COVID-19 для организма
07:15
"Playboy отдыхает": Рудова не вместила прелести в крошечном купальнике
07:15
Даша Астафьева бесстыже показала возбужденные соски на оголенной груди
06:59
Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в Вашингтоне: в чем причина Видео
06:55
Как тарифный бунт превращает Зеленского в Ющенко мнение
06:38
В моду на весну-лето 2021 входят соблазнительные прозрачные платья Фото Видео
06:34
Тихановская предложила изменить официальное название Беларуси
06:14
Импичмент – не худший сценарий: эксперт спрогнозировал, что похоронит карьеру Трампа Видео
05:48
Возможен ли сценарий Карабаха для Донбасса: эксперт оценил шансы Видео
05:19
"Государство – банкрот": эксперт предупредил о дефолте Украины и назвал сроки Видео
04:50
Какая популярная добавка к чаю хорошо сжигает холестерин - ответ ученых Видео
04:23
Оберег на целый год и прибавка в кошелек: веселые и прикольные щедривки для взрослых и детей Видео
03:47
Прелестная женская стрижка боб-каре восхитит многих в 2021 году Фото
03:01
Повторное заражение COVID-19: профессор назвал скрытую причину Видео
02:12
Украина дает России "золотой мост", чтобы уйти с Донбасса – Арестович Видео
00:59
Что нельзя есть натощак: названы опасные продукты Видео
00:53
Медик рассказал, как уберечь легкие от серьезных проблем Видео
00:23
Больницы забиты: инфекционист рассказала о жесточайшей борьбе с коронавирусом Видео
00:19
Самые прикольные гадания на Старый Новый год – на любовь и счастливую судьбу Видео
Реклама
11 января, понедельник
23:50
Комаровский рассказал, как вакцина от COVID-19 повлияет на лечение онкобольных Видео
23:45
Из Parler удалили пост адвоката Трампа с призывом расстрелять Пенса Видео
23:12
Стало известно, кто представит Украину на инаугурации Байдена Видео
22:57
Коронавирус в Украине 11 января: за сутки поставили около 4 тыс. новых диагнозов Видео
22:39
В ВОЗ огорчили заявлением о коллективной вакцинации от коронавируса
22:32
Ученые бьют тревогу: чем грозит Украине аномально теплая зима Видео
22:14
Лаборантам, которые делают COVID-тесты, повысили зарплату
22:00
Где скачать и как установить свой рингтон на любой iPhone или Android-смартфон
21:58
Ученые выяснили, почему мужчина не может заниматься сексом сразу после оргазма Видео
21:50
Скончался легендарный российский рок-музыкант
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять