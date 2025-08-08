"Повторное взыскание кредита?": клиенты ПриватБанка жалуются на "минуса" на счетах

Вы узнаете:
- Мужчина заявил, что через суд погасил кредит
- Он считает, что в ПриватБанке хотят повторной оплаты
Клиент ПриватБанка пожаловался, что у него требуют повторно оплатить кредит.
На портале Минфин он рассказал, что через суд погасил кредит, но в банке говорят, что такого не был.
"Брал кредит в Приватбанке. В связи с тяжелым финансовым положением кредит выплатить не смог. Приватбанк подал в суд и выиграл дело. Через исполнительную службу я погасил всю задолженность, указанную Приватбанком в суде. Но сейчас на карте висит сумма с минусом по тому же кредиту (сумма больше, чем погашенный кредит), аргумент сотрудников Приватбанка по телефону — вы не погасили кредит, который брали. Да, Приватбанк взыскал кредит через исполнительную службу, а теперь хочет, чтобы я его оплатил снова. Кредит 2015 года. Погашен в 2020 году через исполнительную службу", - рассказал мужчина
Он заявил, что получение денег из исполнительной службы ПриватБанком по телефону было подтверждено.
"Это несогласованность внутренних служб Приватбанка или сознательное повторное взыскание кредита?", - поинтересовался клиент.
Напомним, как ранее сообщал Главред, клиенты ПриватБанка столкнулись с трудностями при актуализации данных в приложении Приват24.
Также известно, что клиенты ПриватБанка жалуются на недостаточную защиту от мошенников, которые снимают крупные суммы со счетов.
Вам может быть интересно:
- "В одностороннем порядке": ПриватБанк блокирует счета украинцев
- "Вот такая защита ваших денег": у клиентов ПриватБанка исчезают средства
- "Это похоже на саботаж": у клиентов ПриватБанка не работает важная функция
Об источнике: Минфин
Минфин - украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия.
На портале публикуется информация об инвестициях, курсы валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред