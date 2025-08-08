"Повторное взыскание кредита?": клиенты ПриватБанка жалуются на "минуса" на счетах

Он заявил, что получение денег из исполнительной службы ПриватБанком по телефону было подтверждено.

Мужчина заявил, что через суд погасил кредит

Он считает, что в ПриватБанке хотят повторной оплаты

Клиент ПриватБанка пожаловался, что у него требуют повторно оплатить кредит.

На портале Минфин он рассказал, что через суд погасил кредит, но в банке говорят, что такого не был.

"Брал кредит в Приватбанке. В связи с тяжелым финансовым положением кредит выплатить не смог. Приватбанк подал в суд и выиграл дело. Через исполнительную службу я погасил всю задолженность, указанную Приватбанком в суде. Но сейчас на карте висит сумма с минусом по тому же кредиту (сумма больше, чем погашенный кредит), аргумент сотрудников Приватбанка по телефону — вы не погасили кредит, который брали. Да, Приватбанк взыскал кредит через исполнительную службу, а теперь хочет, чтобы я его оплатил снова. Кредит 2015 года. Погашен в 2020 году через исполнительную службу", - рассказал мужчина

Он заявил, что получение денег из исполнительной службы ПриватБанком по телефону было подтверждено.

"Это несогласованность внутренних служб Приватбанка или сознательное повторное взыскание кредита?", - поинтересовался клиент.

