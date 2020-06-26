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Укрпочта огласила график работы на День Конституции – список отделений

Назван полный список отделений Укрпочты, которые работают на День Конституции 2020 – 28 и 29 июня – и график их работы.

26 июня 2020, 11:15
Укрпочта - график работы 28-29 июня 2020 на День Конституции
Укрпочта – график работы 28-29 июня 2020 на День Конституции / ZN.UA

Укрпочта оголасила график работы на День Конституции Украины 2020 года: почтовый оператор опубликовал список отделений, которые будут работать в сам праздник, 28 июня, и последующий за ним понедельник (29 июня), который официально является выходным.

Укрпочта на День Конституции 2020 – 28 июня – открытыми оставляет 28 отделений по всей Украине. Больше всего отделений работать будет в Харьковской области – пять. Самый короткий рабочий день будет у отделения в Кировоградской области – с 10:00 до 14:00, а самый долгий – в одном из киевских (на проспекте Воздухофлотский, 75) – до 19:00.

В выходной 29 июня работать будут уже 55 отделений Укрпочты – некоторые даже до 21:00.

  • Укрпочта – график работы на День Конституции
  • Укрпочта – график работы на День Конституции
  • Укрпочта – график работы на День Конституции
  • Укрпочта – график работы на День Конституции
  • Укрпочта – график работы на День Конституции

Ранее Главред выяснил, как вообще отдыхают украинцы в июне 2020.

Укрпочта Укрпошта День Конституции выходной график
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