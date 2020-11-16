В Слуге народа озвучили сроки принятия Госбюджета-2021

В Раде назвали сроки принятия госбюджета-2021 / mignews.com.ua

В Слуге народа не исключили возможности проведения внеочередного заседания ВР для принятия госбюджета на 2021 год до 1 декабря. Сейчас в парламенте еще нет текста закона о бюджете, подготовленного ко второму чтению.

"(Бюджет можем принять, - ред.), когда Кабинет министров подаст его в Верховную раду... Если мы говорим, что первое пленарное заседание после завтрашнего состоится первого декабря, мы его (срок, - ред.) очевидно уже просрочили", - отметил председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев в комментарии РБК-Украина.

Он не исключает проведение внеочередного заседания Рады. Однако нардеп обращает внимание, что депутаты в любом случае должны ознакомиться с текстом бюджета, а Кабинет министров его еще не подал.

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"Возможно, нельзя исключать проведение внеочередного заседания, но вы же понимаете, что должны быть консультации еще проведены. Мы должны изучить еще текст бюджета, а его до сих пор нет в Верховной раде", - сказал глава финкомитета.

Бюджет на 2021 год – о чем ранее сообщал Главред: