УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

В Слуге народа озвучили сроки принятия Госбюджета-2021

16 ноября 2020, 18:27

Депутаты в любом случае должны ознакомиться с текстом бюджета, который Кабинет министров еще не подал.

бюджет
В Раде назвали сроки принятия госбюджета-2021 / mignews.com.ua

В Слуге народа не исключили возможности проведения внеочередного заседания ВР для принятия госбюджета на 2021 год до 1 декабря. Сейчас в парламенте еще нет текста закона о бюджете, подготовленного ко второму чтению.

"(Бюджет можем принять, - ред.), когда Кабинет министров подаст его в Верховную раду... Если мы говорим, что первое пленарное заседание после завтрашнего состоится первого декабря, мы его (срок, - ред.) очевидно уже просрочили", - отметил председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев в комментарии РБК-Украина.

Он не исключает проведение внеочередного заседания Рады. Однако нардеп обращает внимание, что депутаты в любом случае должны ознакомиться с текстом бюджета, а Кабинет министров его еще не подал.

Читайте такжеБюджет "спылесосили", украинцев ждет небывалая инфляция

"Возможно, нельзя исключать проведение внеочередного заседания, но вы же понимаете, что должны быть консультации еще проведены. Мы должны изучить еще текст бюджета, а его до сих пор нет в Верховной раде", - сказал глава финкомитета.

Бюджет на 2021 год – о чем ранее сообщал Главред:

Верховная Рада голосование Даниил Гетманцев госбюжет Слуга народа
Сейчас вы просматриваете новость «В Слуге народа озвучили сроки принятия Госбюджета-2021». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Украинцев предупредили о росте газовых тарифов: что подорожаетУкраинцев предупредили о росте газовых тарифов: что подорожает Украинцев лишат спецпенсий: кто утратит право на выплаты с 2021 годаУкраинцев лишат спецпенсий: кто утратит право на выплаты с 2021 года Аналитик дал прогноз, какой будет курс доллара на следующей неделеАналитик дал прогноз, какой будет курс доллара на следующей неделе Каким валютам сильнее всего доверяют украинцы - опросКаким валютам сильнее всего доверяют украинцы - опрос В Слуге народа озвучили сроки принятия Госбюджета-2021В Слуге народа озвучили сроки принятия Госбюджета-2021
Следующий материал

Последние новости

18:39
Второй День студента 2020: почему и как поздравлять студентов в ноябре
18:37
Выборы в Херсоне: нардеп Колыхаев победил экс-мэра Сальдо
18:29
Гороскоп на неделю для женщин: названы счастливицы Видео
18:27
В Слуге народа озвучили сроки принятия Госбюджета-2021
18:16
Синоптик рассказал, когда ударят лютые морозы в Украине​ Видео
Реклама
18:08
Министр образования заговорил о начале обучения в школах с 5 лет
18:04
Мисс Марвел - появились подробности съемок сериала про мусульманскую героиню
18:00
В ВОЗ ошарашили прогнозом по пандемии, несмотря на вакцину
17:59
"Тяжелое время": коронавирус снова атаковал семью Тимошенко Видео
17:56
С олда по лайку: дед Сталлоне сцепился с дедом Шварцем в Mortal Kombat Видео
17:45
Гороскоп на 17 ноября для всех: сон-предсказание и везуха Видео
17:38
"За вранье еще и награждают": в Сети потроллили похвалившегося "геройством" Арестовича Видео
17:37
В Минздраве рассказали, сколько будет стоить массовое тестирование на COVID-19 Видео
17:30
Комаровский поведал, нужно ли заставлять ребенка есть во время ОРВИ
17:27
Рак крови: три симптома, которые похожи на другие болезни Видео
17:25
Супер Топ-модель по-украински: у кого самая большая грудь, а у кого - узкие бедра
17:24
Вакцина от Covid-19 Moderna демонстрирует эффективность в 95%
17:18
Новая победа Китая над США: создана самая крупная в мире зона свободной торговли Видео
17:17
Первый официальный турнир Valorant уже в самом разгаре: где и когда смотреть? Видео
17:06
Алкогольная зависимость: врач указала на ранние признаки Видео
Реклама
16:56
В Кабмине оценили вероятность отмены карантина выходного дня
16:46
Врач рассказал, сколько можно набрать килограмм во время беременности Видео
16:35
Cоздатель вакцины от COVID-19 сделал мрачный прогноз по "коронавирусной" зиме
16:13
Тысячи новых смертей и заражений COVID-19 до зимы: в НАН дали мрачный прогноз Видео
16:12
Танці з зірками - Сергей Мельник высказался о своем изгнании Видео
15:56
Хрустящая квашеная капуста, которая не темнеет – легкий рецепт Видео
15:47
"Послала на х*й": Верещук рассказала, как поругалась со скандальным "слугой народа" Видео
15:38
Бумбокс высказали свою версию событий на концерте во Львове
15:33
Иммуномодуляторы: что это такое и как они помогают поддержать иммунитет Видео
14:58
Беларуси грозит отключение от SWIFT: Тихановская анонсировала новый удар по режиму Лукашенко Видео
14:57
Zno - появился саундрек сериала Секс, Інста і ЗНО Видео
14:41
Санду анонсировала встречу с Зеленским и рассказала, чей Крым Видео
14:38
Почему не стоит делить аккаунт в медиа-сервисах с семьей и друзьями
14:30
Поработайте в больницах: в Минздраве дали совет бизнесменам, пострадавшим от карантина Видео
14:30
Лучшие бюджетные смартфоны до 4000 грн – дешево и сердито
14:14
Война в Карабахе – победа Турции и её оружия над Россией
14:01
В сети показали последнее фото Армена Джигарханяна перед смертью
13:59
Суд отменил заочный арест Януковича: первые детали неожиданного решения Видео
13:54
Спасает от похмелья и камней в почках: названы преимущества кокосовой воды Видео
13:29
Коллапс с COVID-19: эксперт объяснила безальтернативность жесткого локдауна Видео
Реклама
12:57
Новый президент Молдовы Санду рассказала, какими будут отношения с Украиной Видео
12:48
"Роскошная": Маша Ефросинина показала, как поменялась в течении последних лет Видео
12:34
Тимошенко кардинально сменила имидж: как выглядит лидер Батькивщины сейчас
12:23
"Косточки русские": в России дорогу засыпали песком с черепами и костями Видео
12:16
В Кремле отреагировали на планы Турции отправить своих военных в Карабах Видео
12:14
Лечили от отравления и бронхита: в Кропивницком от COVID-19 умерла 11-месячная девочка
12:12
В Раде предложили отменить карантин выходного дня: что говорят в Минздраве Видео
12:11
Досъемки Лиги Справедливости: Зак Снайдер рассекретил подробности
11:48
Кулеба сказал, когда закроют границы Украины Видео
11:44
Батат или обычный картофель: ученые рассказали, что полезнее Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять