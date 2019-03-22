Политолог рассказал, кому Путин поможет выйти во второй тур президентских выборов в Украине

Владимир Путин и Петр Порошенко / Reuters

Накануне выборов самая тяжелая ситуация у Юлии Тимошенко, которой приходится буквально "выгрызать" свои проценты, при этом самая легкая ситуация у Владимира Зеленского, ведь никто о таком успехе, как у него, и не подозревал.

По мнению политолога Виктора Небоженко, Зеленский напоминает начинающего рыбака, который пришел с удочкой и игрушечным сачком и сел среди серьезных рыбаков, которые не воспринимали его всерьез.

"И тут клюет метровая рыба, а он ее выбрать не может. То есть, он сам того не подозревая, получает такую крупную поддержку людей. Это говорит о том, что этот проект вышел из-под контроля, они теперь сами не знают, что делать. Но это обнажило главную проблему: общество очень сильно устало от старых политиков", - заявил он в интервью Апострофу.

Эксперт считает, что во второй тур выйдут Порошенко и Тимошенко, а у Зеленского "Порошенко украдет приличный процент".

Политолог подчеркнул, что Порошенко рассчитывает на помощь президента РФ Владимира Путина, ведь российскому лидеру очень важно сохранить Порошенко на своем посту.

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"Потому что для Путина Порошенко - абсолютно предсказуемый и понятный. Потому что он работал с ним. Потому что Порошенко обещает реанимацию Минских соглашений. А попробуйте договориться с Тимошенко или Зеленским. И чем тяжелее Порошенко пролезет во второй тур, тем больше он будет зависеть от Путина. Потому что, если победит Тимошенко, она захочет на равных разговаривать с российским президентом, а она очень жесткий переговорщик, не хуже, чем сам Путин. А Зеленский вообще не понимает, что такое Кремль и боится туда поехать и с кем-то встречаться", - добавил Небоженко.

Напомним, по данным исследования, проведенного Центром Социальный мониторинг и Украинским институтом социальных исследований им. Александра Яременко, Зеленский почти в два раза опережает Порошенко.