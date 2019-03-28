Политолог объяснил существенную разницу в результатах предвыборных опросов

Политолог утверждает, что кандидаты вынудили разочароваться в соцопросах / Фото: obozrevatel.com

Политолог Виктор Небоженко высказал мнение, что предвыборная социология оказывает значительно влияние на электоральные предпочтения избирателей, поэтому некоторые кандидаты используют манипуляции с опросами по время предвыборной кампании.

"Заказчик платит только за свою цифру. А все остальное может там совпадать. Но, повторяю, разные заказчики настаивают на своем", - утверждает он в комментарии InfoResist.

Небоженко констатирует, что социология на нынешних выборах стала мощным инструментом за умы людей, поэтому кандидаты соревнуются в искажении результатов в свою пользу.

Читайте такжеНовый опрос: у кого из кандидатов в президенты рухнул рейтинг за пару недель до часа Х"У нас вообще недавно появился какой-то стареющий генерал и вдруг один из социологических опросов показывает, что у него 2,7 процентов. Это никак невозможно. Ну вот, видите? Социология, к сожалению, превратилась в служанку теологии. Плохо это все, очень. Мне очень не нравится, что вытворяют ведущие и не ведущие социологические службы. Но социологи стали сегодня сильным инструментом борьбы, конечно, за умы людей", - отметил он.

Политолог заявил, что социологи оказались "в дурацком положении", поскольку идет сильная деформация опросов и они уже давно не отражают реальную электоральную картину в обществе. Эксперт полагает, что объективные результаты позволят увидеть уже экзит-полы.

Как ранее сообщалось, политолог Сергей Гайдай сравнил действия президента Украины Петра Порошенко и его российского коллеги Владимира Путина и пришел к выводу, что они во многом аналогичны.