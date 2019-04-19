Выборы 2019: политтехнолог спрогнозировал последствия дебатов Зеленский — Порошенко

19 апреля 2019, 10:55

В истории вокруг стадионных дебатов получилось, что президент пошел на поводу у Зеленского, отметил эксперт.

Политтехнолог полагает, что дебаты Владимир Зеленский — Петр Порошенко не повлияют на исход выборов 2019
Дебаты Владимир Зеленский — Петр Порошенко не повлияют на исход выборов 2019, полагает политтехнолог / Главред

Политтехнолог Денис Богуш считает, что от формата дебатов "шоу на стадионе" выиграет кандидат в президенты на выборах президента Украины 2019 и шоумен Владимир Зеленский.

Дебаты Зеленского с его конкурентом — президентом и кандидатом на этот пост Петром Порошенко — не повлияют на исход выборов, рассказал эксперт в комментарии Главреду.

По словам собеседника, если бы дебаты Зеленский — Порошенко прошли за две недели до выборов, то можно было сказать, что украинский лидер приобретет несколько процентов голосов избирателей.

"Но за дни до выборов рейтинг не может рухнуть. У нас большая страна, где-то показывает телевизор, где-то нет. В сегодняшней ситуации переубедить сторонников обоих кандидатов невозможно", — отметил эксперт.

Богуш полагает, что если сейчас появится сильный компромат, например, — президент России Владимир Путин "напрямую спонсировал Зеленского", и будут доказательства в виде бумаг с печатью, а в СБУ это подтвердят, то это тоже не повлияет на выборы.Читайте такжеУбедительная победа: Зеленский уверенно выигрывает во втором туре выборов – опрос

"Стадион — это большое количество людей, и, если все они будут кричать "Зеленский-Зеленский!" или "Порошенко-Порошенко!", тогда это будет мешать какому-то кандидату. Я думаю, что оба оппонента не смогут отвечать на вопросы", — сказал он.

Политтехнолог заявил, что на месте Зеленского не разговаривал бы с президентом, а говорил бы со стадионом. "При этом в истории вокруг стадиона получилось, что действующий президент пошел на поводу у своего конкурента", — добавил собеседник.Читайте такжеСМИ рассказали о подготовке к инсценировке покушения на Порошенко

Напомним, в Украине 31 марта прошел первый тур выборов президента 2019. В Центризбиркоме огласили официальные результаты выборов 2019 — победил Владимир Зеленский (набрал 30,24% голосов избирателей), а второе место занял Петр Порошенко (получил 15,95% голосов).

Поскольку никто из кандидатов в президенты не набрал свыше половины голосов избирателей, ЦИК анонсировал второй тур выборов президента 2019. Второй тур выборов 2019 запланирован на 21 апреля.

Потом Зеленский записал видео, в котором обратился к Порошенко — позвал соперника на дебаты на киевский стадион НСК Олимпийский. Также Зеленский потребовал, чтобы оппонент выполнил несколько условий, в частности, говорил, что перед дебатами они оба должны сдать анализы. Действующий президент принял вызов конкурента.

В Киеве 5 апреля Зеленский и Порошенко в разных местах сдали анализы.

Президент назначил конкуренту дебаты на НСК Олимпийский на 14:14 14 апреля, а Зеленский позвал конкурента на предвыборный "баттл" на стадион на 19:00 19 апреля. В Киеве Порошенко 14 апреля сам выступал на территории Олимпийского.

Позже у Зеленского и Порошенко согласовали проведение дебатов на стадионе. "Баттл" начнется 19 апреля в 19:00. Стадионные дебаты обойдутся в 6-8 млн гривен, их оплатят избирательные фонды кандидатов.

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