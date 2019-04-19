Дебаты Порошенко и Зеленского: когда и где смотреть битву кандидатов на Олимпийском

Петр Порошенко и Владимир Зеленский сойдутся на дебатах / Главред

В пятницу, 19 апреля, в Киеве на НСК Олимпийский состоятся дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.

Когда стартуют дебаты

Штабы Порошенко и Зеленского заключили с Олимпийским трехстороннее соглашение о проведении дебатов перед вторым туром президентских выборов, которые пройдут в воскресенье, 21 апреля.

Сами дебаты начнутся в 19:00 по киевскому времени, но для тех, кто захочет прийти пораньше, рамки безопасности на стадионе будут открыты с 16:00.

Формат дебатов и выступления кандидатов

Предварительно, дебаты должны будут длиться не менее 90 минут, но не исключено, что Порошенко и Зеленский договорятся о более длительной встрече.

Того, кто начнет выступать первым, а кто вторым, определит жеребьевка, а после вступительных слов кандидатов начинается дискуссия. При этом каждый кандидат может поставить своему оппоненту 5-6 вопросов.

Дебаты на Олимпийском: как добраться

Отметим, что в Киеве правоохранители уже активно работают для обеспечения порядка и безопасности на Олимпийском. По данным Нацполиции, во время дебатов правопорядок будут обеспечивать 10 тысяч правоохранителей.

В связи с дебатами Зеленского и Порошенко изменена работа киевского метро — будет введен особый режим на станциях площадь Льва Толстого, Олимпийская и Дворец спорта.

Также до 22 часов в столице перекроют девять улиц, расположенных вблизи НСК. В частности, движение перекроют на Большой Васильковской, Жилянской, Шота Руставели, Саксаганского и Эспланадной.

Где смотреть дебаты

Трансляция дебатов будет доступна для просмотра на странице Главреда.

Кроме того, по словам гендиректора НОТУ Зураба Аласании, дебаты будут иметь открытый сигнал, который спокойно смогут принять все каналы. Планируется, что дебаты будет транслировать более 20 зарубежных каналов.

Также трансляция дебатов будет вестись на Facebook- страницах кандидатов, а также на ведущих телеканалах.

Как известно, Зеленский записал видео, в котором обратился к Порошенко — позвал соперника на дебаты на киевский стадион НСК Олимпийский. Также Зеленский потребовал, чтобы оппонент выполнил несколько условий, в частности, говорил, что перед дебатами они оба должны сдать анализы.

Действующий президент принял вызов конкурента. В Киеве 5 апреля Зеленский и Порошенко в разных местах сдали анализы.

Президент назначил конкуренту дебаты на НСК Олимпийский на 14:14 14 апреля, а Зеленский позвал конкурента на предвыборный "баттл" на стадион на 19:00 19 апреля. В Киеве Порошенко 14 апреля сам выступал на территории Олимпийского.

Позже стало известно, что команды Порошенко и Зеленского заключили трехстороннее соглашение с НСК Олимпийский насчет проведения дебатов, стороны договорились об аренде стадиона.