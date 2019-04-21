Явка превысила 50%: как проходят выборы-2019 на фронте

Как во втором туре голосует украинская армия / Сайт президента Украины

Во втором туре выборов президента Украины 2019 украинская армия голосует очень активно: явка уже превысила 50%.

Молодые бойцы – некоторых из которых голосуют вообще впервые в своей жизни – приезжают на прифронтовые избирательные участки, несмотря на минометные обстрелы и нарушенное перемирие. Здесь голосуют полк Азов, 30-я и 53-я бригады и др.

Однако атмосфера на участках мрачная: многие бойцы признаются, что большого оптимизма нет. В то же время бойцы уверены: их выбор изменит жизнь в Украине к лучшему. Подробнее – в сюжете.

Ранее ЦИК огласила информацию о явке избирателей по состоянию на 15:30. По данным с 60 избирательных округов, общеукраинская явка составила 44,82%.

Напомним, по данным ЦИК, бойцы ВСУ на Донбассе массово "прокатили" Порошенко на выборах президента в первом туре. Всего в зоне ООС 79 спецучастков для военных: 65 в Донецкой области и 14 в Луганской.

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А военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов пояснил, почему армия выразила протест Порошенко. По его словам, Зеленский для военнослужащих – это графа "против всех".