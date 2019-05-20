Главные новости 20 мая: инаугурация Зеленского и возможный первый указ

Сегодня пройдет инаугурация Владимира Зеленского / Reuters

В понедельник, 20 мая, пройдет инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского, в СМИ уже назвали первый указ нового украинского лидера.

Также появилось серьезное обвинение в сторону пока еще действующего президента Петра Порошенко.

Главред собрал главные новости за 20 мая.

Инаугурация Владимира Зеленского

Начало инаугурации Зеленского пройдет на торжественном заседании Верховной Рады, ее начало запланировано в 10:00. Сообщалось, что мероприятие посетят более 50 иностранных делегаций. На инаугурацию не приглашали делегацию Российской Федерации.Читайте такжеИнаугурация Владимира Зеленского: текстовая онлайн-трансляция

Инаугурацию Зеленского посетят президенты ряда стран: Эстонии — Керсти Кальюлайд, Латвии — Раймондс Вейонис, Литвы — Даля Грибаускайте, Грузии — Саломе Зурабишвили и Венгрии — Янош Адер.

Возможный первый указ Владимира Зеленского на посту президента

Журналисты узнали, что первым указом Зеленского на посту главы государства станет указ о роспуске Верховной Рады.

Кроме того, появилась информация, что досрочные парламентских выборы в Украине 2019 могут пройти 14 июля.

Серьезное обвинение в сторону Петра Порошенко

Порошенко своими указами присвоил дипломатические ранги двум народным депутатам из Блока Петра Порошенко — председателю постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Владимиру Арьеву и председателю постоянной делегации парламента в Парламентской ассамблее ОБСЕ Артуру Герасимову, а также нардепу из Народного фронта, замглавы постоянной делегации Рады в ПАСЕ Георгию Логвинскому.

Дипломат, руководитель Фонда Майдан иностранных дел Богдан Яременко сообщил, что президент не имел право присваивать народным избранникам дипломатические ранги и нарушил закон.

Google может запретить китайскому IT-гиганту использовать все свои сервисы

Источники сообщили, что между американской корпорацией Google и китайским IT-гигантом Huawei приостановлены бизнес-контакты после того, как власти США решили внести Huawei в черный список.

В китайской компании считают, что указ президента США Дональда Трампа о введении запрета на использование в США оборудования компании Huawei замедлит развитие в Штатах технологии 5G.