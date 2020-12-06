В Кривом Роге пенсионерка хотела проголосовать по паспорту СССР

В происшествие была вынуждена вмешаться полиция.
В Кривом Роге 6 декабря во втором туре выборов мэра города на избирательном участке женщина пыталась проголосовать по паспорту, который получила еще в Советском Союзе.
"Пожилая женщина пришла голосовать с паспортом несуществующего уже 29 лет Советского Союза. Она сказала, что на всех предыдущих выборах голосовала по этому паспорту", – сообщает гражданская сеть Опора.
По данным наблюдателей, члены участковой избирательной комиссии не выдали ей бюллетень, а полицейский разъяснил причины отказа. Женщине сказали, что по Избирательному кодексу Украины основанием для получения избирательного бюллетеня может быть паспорт гражданина Украины, временное удостоверение гражданина Украины.
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Местные выборы
В воскресенье, 22 ноября, в Украине состоялся второй тур выборов городских голов в ряде крупных областных центров.
Переизбранный мэр Львова Андрей Садовой обвинил членов партии Европейская солидарность (политсила Петра Порошенко) в попытке узурпировать власть в городе ‒ через экстренный созыв сессии новоизбранного горсовета депутатов.
В Черновцах на повторном голосовании на выборах городского головы по состоянию на 20:00 к моменту закрытия участком явка составила 23%.