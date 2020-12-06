В Кривом Роге пенсионерка хотела проголосовать по паспорту СССР

Женщина попыталась проголосовать с паспортом СССР / Фото: Опора

В Кривом Роге 6 декабря во втором туре выборов мэра города на избирательном участке женщина пыталась проголосовать по паспорту, который получила еще в Советском Союзе.

"Пожилая женщина пришла голосовать с паспортом несуществующего уже 29 лет Советского Союза. Она сказала, что на всех предыдущих выборах голосовала по этому паспорту", – сообщает гражданская сеть Опора.

По данным наблюдателей, члены участковой избирательной комиссии не выдали ей бюллетень, а полицейский разъяснил причины отказа. Женщине сказали, что по Избирательному кодексу Украины основанием для получения избирательного бюллетеня может быть паспорт гражданина Украины, временное удостоверение гражданина Украины.

Читайте такжеШурин Разумкова проиграл: назван победитель выборов мэра Николаева

/ Фото: Опора

/ Фото: Опора

Местные выборы