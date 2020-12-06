УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Выборы-2020

В Кривом Роге пенсионерка хотела проголосовать по паспорту СССР

6 декабря 2020, 20:43

В происшествие была вынуждена вмешаться полиция.

Женщина попыталась проголосовать с паспортом СССР / Фото: Опора

В Кривом Роге 6 декабря во втором туре выборов мэра города на избирательном участке женщина пыталась проголосовать по паспорту, который получила еще в Советском Союзе.

"Пожилая женщина пришла голосовать с паспортом несуществующего уже 29 лет Советского Союза. Она сказала, что на всех предыдущих выборах голосовала по этому паспорту", – сообщает гражданская сеть Опора.

По данным наблюдателей, члены участковой избирательной комиссии не выдали ей бюллетень, а полицейский разъяснил причины отказа. Женщине сказали, что по Избирательному кодексу Украины основанием для получения избирательного бюллетеня может быть паспорт гражданина Украины, временное удостоверение гражданина Украины.

Читайте такжеШурин Разумкова проиграл: назван победитель выборов мэра Николаева

/ Фото: Опора
/ Фото: Опора

Местные выборы

  • В воскресенье, 22 ноября, в Украине состоялся второй тур выборов городских голов в ряде крупных областных центров.

  • Переизбранный мэр Львова Андрей Садовой обвинил членов партии Европейская солидарность (политсила Петра Порошенко) в попытке узурпировать власть в городе ‒ через экстренный созыв сессии новоизбранного горсовета депутатов.

  • В Черновцах на повторном голосовании на выборах городского головы по состоянию на 20:00 к моменту закрытия участком явка составила 23%.

местные выборы в Украине новости Кривого Рога новости Украины Местные выборы в Украине 2020
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
В Кривом Роге пенсионерка хотела проголосовать по паспорту СССРВ Кривом Роге пенсионерка хотела проголосовать по паспорту СССР На выборах в Кривом Роге в туалете школы нашли бюллетениНа выборах в Кривом Роге в туалете школы нашли бюллетени Выборы мэра Кривого Рога: экзит-поллы назвали победителяВыборы мэра Кривого Рога: экзит-поллы назвали победителя
Следующий материал

Последние новости

21:23
Выборы мэра Кривого Рога: экзит-поллы назвали победителя
21:21
Гороскоп на 7 декабря для всех: денежная победа и неожиданная любовная приятность Видео
20:50
"Пещерный уровень": Комаровский поведал об абсурдных методах лечения COVID-19
20:43
В Кривом Роге пенсионерка хотела проголосовать по паспорту СССР
20:33
Бегом участвовать: стартовало финальное голосование зрителей за лучшую игру 2020
Реклама
20:07
На Киевщине рухнул самолет, есть пострадавшие Видео
19:51
Календарь стрижек на декабрь 2020: как привлечь деньги и любовь
19:51
Вирусолог из Уханя испугала новыми видами коронавируса Видео
19:42
За сколько часов можно пройти Киберпанк 2077? Названа реальная продолжительность игры
19:37
Врач откровенно высказался об антибиотиках при COVID-19
19:08
На выборах в Кривом Роге в туалете школы нашли бюллетени Видео
18:58
Экология под угрозой: оккупанты Крыма по-варварски бурят скважины Видео
18:51
"Пи*да, бл*дь": пропустившая 12 мячей женщина-вратарь стала "звездой" в Сети Видео
18:46
"Создавайте вещи, а не потребляйте их": Павел Дуров раскритиковал современный уклад жизни
18:36
Нежная творожная запеканка из тыквы: рецепт Клопотенко
18:34
"Нас обманули": Трамп провел свой первый митинг после проигрыша
18:24
Вакцина РФ от COVID-19 для Украины: Ляшко раскрыл позицию Минздрава Видео
18:16
США назвали жителей Южных Курил японцами, в РФ ответили
17:44
Открыты регулярные рейсы между Украиной и Северной Македонией
17:38
Китай скрывал реальное число смертей и заболевших COVID-19 - CNN Видео
Реклама
16:59
Мамонов отреагировал стихами на выдворение из Украины
16:32
На популярном курорте Азовского моря разбушевался шторм Видео
16:27
Глава ВОЗ заявил о возможном начале конца пандемии COVID-19 Видео
16:27
"Обмазывают фекалиями": экс-министр Уманский ответил на обвинения в алкоголизме
16:25
В моду на зиму 2021 вошли впечатляющие теплые шубы из экомеха - фото Фото Видео
15:50
В СНБО раскрыли сроки массовой вакцинации украинцев от COVID-19 Видео
15:34
В Украине готовят план "Б" в борьбе с пандемией COVID-19 Видео
15:32
России предрекли капитуляцию на Донбассе Видео
15:20
Silent Hill и 10 других проектов, которые могут выйти эксклюзивно на PS5
14:49
Жесткий карантин в январе: Шмыгаль предупредил о новых запретах Видео
14:43
Санду призвала правительство Молдовы немедленно уйти в отставку Видео
14:20
Apple запустила программу бесплатной замены дисплеев iPhone 11. Как проверить свой?
14:14
Украину заметет снегом: синоптики назвали даты похолодания в Украине Видео
14:00
"Диктатор сдохнет!": в Минске начались задержания и разгон акций протеста Видео
13:54
Врач назвала ключевое отличие потери обоняния при коронавирусе и простуде Видео
13:36
Кравчук предложил ужесточить санкции против России: в Совфеде резко отреагировали Видео
13:33
Недолго музыка играла: появление Instagram Music в Украине оказалось ошибкой
13:28
Захват Крыма и агрессия на Донбассе: Разумков высказался насчет санкций против РФ Видео
13:00
Выразительный макияж глаз в стиле 90-х вернулся в моду на зиму 2020 Видео
12:54
Украина улучшила свои позиции в мировом рейтинге кибербезопасности
Реклама
12:37
Трамп назвал американских демократов коммунистами Видео
12:35
Российского рок-музыканта выдворили из Украины и запретили въезд​ в страну​ Видео
12:35
"Допускали халатность": Зеленский прошелся по своим предшественникам из-за армии Видео
12:35
Скорая смерть и войны: астролог дал Байдену нерадужный прогноз
12:12
Microsoft приобрела создателей Death Stranding с Хидео Кодзимой во главе – СМИ
11:48
Кравчук заговорил об уходе из ТКГ и назвал главную причину Видео
11:35
Во всех странах ФОПов стараются носить на руках. У нас - стараются только стричь мнение
11:34
Украина разворачивает мощную защиту на побережье Черного и Азовского морей Видео
11:26
"Голоса из мешков". Трамп раскрыл механизм подтасовок на выборах Видео
11:12
​Главнокомандующий ВСУ​ указал на проблему с ракетами Нептун​ для армии Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять