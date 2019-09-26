  1. Главная
  3. Здоровье

Ученые развенчали миф об органических продуктах

26 сентября 2019, 00:25

Органическая пища ничем не полезнее обычной.

еда_помидоры_базилик
Во время дегустации вслепую человек не заметит разницы между органическим и неорганическим помидором / 1zoom.ru

Популярное нынче мнение о том, что органические продукты намного полезнее традиционных оказалось обычным маркетинговым ходом. К такому выводу пришли ученые из Стэнфорда.

Органические продукты более вкусные

Согласно проведенному исследованию, органическая и неорганическая еда обычно не отличается по вкусу. К примеру, если предложить человеку два помидора, один из которых будет "натуральным", во время дегустации вслепую человек не заметит разницы. Это касается и других продуктов. Исключением является лишь мясо, передает 24 канал. Согласно исследованию, респонденты либо выбирали органику, либо также не замечали разницы во вкусе. Впрочем, стоит отметить, что мясо - сложный продукт, качество и вкус которого зависит от многих факторов: состояния животного, забоя, распределения жира, методов транспортировки, хранения, ферментации и приготовления.

Органические продукты более полезные

В битве между органикой и не органикой дело не только во вкусе. Эко производители утверждают, что их продукция более полезна. Ученые с этим мнением не согласились. Проанализировав 237 научных работ, они пришли к выводу, что органическая пища ничем не полезнее обычной. Хотя в эко продукции есть некоторая польза. Например, растение, которое растет без пестицидов и гербицидов, производит антиоксиданты. Потому в органике их на 20-70% больше.

Органические продукты и химикаты

При выращивании органической продукции также часто используются пестициды, просто их используют в пределах нормы.

Еще один интересный факт об органике: для органических продуктов требуется больше земли и энергии, чтобы получить те же объемы продукции, что и неорганической.

Напомним, ранее диетолог Екатерина Медушкина развенчала миф о том, что на диете лучше употреблять соевый соус вместо соли.

здоровье химикаты органическая продукция неорганическая продукция эко товары органика
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

01:07
С ума сводящая страсть: пьяные задержанные устроили секс прямо в машине полиции
00:56
Трамп высказался о выделении финансовой помощи Украине Видео
00:25
Ученые развенчали миф об органических продуктах
00:23
День контрацепции: как поздравить и как спасались от беременности лимоном и яичками в самогоне Фото Видео
00:01
Зеленский сказал, присоединятся ли США к нормандскому формату Видео
25 сентября, среда
23:38
Российский пропагандист призвал ввести санкции против Украины
23:12
В Евросоюзе недовольны стенограммой разговора Зеленского и Трампа Видео
22:43
Первая встреча Зеленского и Трампа: о чем говорили президенты Видео
22:31
Трамп дал Зеленскому указания на счет России и Путина Видео
22:27
Гороскоп на завтра: кого ждет крах иллюзий, потери и пик ошибок
22:21
"Пуля ненастоящая": в РФ "опознали" пулю, что Зеленский принес в ООН Видео
21:50
"Обязанность лидера": эксперт проанализировал слабости Зеленского в отношениях с Путиным Видео
21:29
"Дружеская услуга": эксперт оценил стенограмму разговора Трампа и Зеленского Видео
21:00
Выбор матери 2019: что было в 5 и 6 сериях сериала Видео
20:31
Минюст США вынес вердикт стенограмме беседы Трампа и Зеленского Видео
19:59
В США считают стенограмму доводом в пользу импичмента Трампа Видео
19:35
Виторган поддержал: Галкин жестко постебался над мужем Собчак
19:25
В России пассажиры с криком эвакуировались из горящего самолета: опубликовано видео Видео
19:06
Зеленский встретился с президентом Румынии: о чем говорили
18:53
Зеленский пожаловался Трампу на Меркель и Макрона Видео
18:53
Крепкий орешек станет толерантным: Disney переснимает франшизу
18:42
Угрозы и избиения: скандальному экс-депутату от БПП сообщили о подозрении
18:34
Даже у Балоги: на Закарпатье провели масштабную спецоперацию с обыском и задержанием Фото
18:21
"Должен извиниться": Лазарев смачно сел в лужу из-за Муз-ТВ Видео
18:20
"Она и на колени встанет": "не продажная" Геращенко отвесила комплимент Зеленскому
18:07
Не третья, а последняя: Зеленский в ООН предупредил о грядущем крахе человечества
17:55
Белый дом опубликовал разговор Трампа с Зеленским: полный перевод Видео
17:33
"Мне рассказывали о зверствах": Азаров отличился новым перлом о карателях Видео
17:30
В МОН ответили "слуге народа" за "инфантильных долбо*бов"
17:14
На выступление Зеленского в ООН почти никто не пришел
17:09
Соврал он, а не я: Гончарук набросился на журналистку из-за Геращенко
17:00
Лавров отчитался, чем его порадовала беседа с Зеленским по Донбассу
16:53
"10 долларов - цена жизни": Зеленский выступил в ООН и показал убившую Василия Слипака пулю Видео
16:40
Пристайко в ООН устроил перепалку с топовым российским пропагандистом
16:34
Зависит от РФ: Богдан высказался о встрече Путина и Зеленского
16:03
Осенний призыв: 35 тысяч киевлян "спрятались" от армии Видео
16:03
Премьер Гончарук высказался о назначении Геращенко замом Авакова
15:47
Синоптик: заморозки отступают, но погода плачет Видео
15:44
"Сиськи...Волочкова нервно курит": голый старик Лоза в "некрасивой позе" смутил Сеть - фото
15:36
В Офисе президента рассказали, о чем говорили Зеленский с Лавровым
15:30
Прощается: умирающей Заворотнюк привезли годовалую дочку
14:51
Полетели головы: Кабмин избавился от главы Укравтодора и руководителей 8 госструктур
14:42
Заворотнюк в сознании переписала завещание
14:42
До 200 тыс. га и иностранцы: Кабмин утвердил проект закона о рынке земли
14:40
Экономист предупредил об опасности налоговых нововведений
14:24
"Профилактика преступности": новый патрон копов Клименко озвучил главную цель
14:20
Обзор новинки от Apple — iPhone 11 Pro Max новости компании
14:05
Аудиозаписи разговора Трампа и Зеленского, скорее всего, не существует - Reuters
14:04
Две стороны медали: что хорошего и плохого для Украины в скандале вокруг импичмента Трампу
14:01
"Все были счастливы": танец молодой Елизаветы II и принцессы Дианы взволновал Сеть - видео Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять