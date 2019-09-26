Ученые развенчали миф об органических продуктах

Во время дегустации вслепую человек не заметит разницы между органическим и неорганическим помидором / 1zoom.ru

Популярное нынче мнение о том, что органические продукты намного полезнее традиционных оказалось обычным маркетинговым ходом. К такому выводу пришли ученые из Стэнфорда.

Органические продукты более вкусные

Согласно проведенному исследованию, органическая и неорганическая еда обычно не отличается по вкусу. К примеру, если предложить человеку два помидора, один из которых будет "натуральным", во время дегустации вслепую человек не заметит разницы. Это касается и других продуктов. Исключением является лишь мясо, передает 24 канал. Согласно исследованию, респонденты либо выбирали органику, либо также не замечали разницы во вкусе. Впрочем, стоит отметить, что мясо - сложный продукт, качество и вкус которого зависит от многих факторов: состояния животного, забоя, распределения жира, методов транспортировки, хранения, ферментации и приготовления.

Органические продукты более полезные

В битве между органикой и не органикой дело не только во вкусе. Эко производители утверждают, что их продукция более полезна. Ученые с этим мнением не согласились. Проанализировав 237 научных работ, они пришли к выводу, что органическая пища ничем не полезнее обычной. Хотя в эко продукции есть некоторая польза. Например, растение, которое растет без пестицидов и гербицидов, производит антиоксиданты. Потому в органике их на 20-70% больше.

Органические продукты и химикаты

При выращивании органической продукции также часто используются пестициды, просто их используют в пределах нормы.

Еще один интересный факт об органике: для органических продуктов требуется больше земли и энергии, чтобы получить те же объемы продукции, что и неорганической.

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