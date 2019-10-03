Магнитная буря сегодня подгадит со сном и работой

Магнитная буря 3 октября 2019 крашнет по голове – как защититься / replyua.net

Если сегодня выспаться не удалось, а на работе всё валится из рук и мысли разбегаются из пульсирующей головушки – то виноваты не лень или безалаберность. Такие симптомы дает магнитная буря: сегодня магнитные возмущения оцениваются в 4 балла.

Магнитная буря 3 октября 2019 в первую очередь действует на голову и подрывает работоспособность. Многие могут жаловаться на головные боли, раздражаться, казалось бы, без всякого повода и кунять носом в транспорте.

Кофе тут не поможет: для тонизирования организма лучше выпить чая, а для расширения сосудов (и, соответственно, снижения артериального давления) добавить в напиток мяты.

Тем, кто собрался в спортзал, стоит заниматься осторожнее и попросить кого-то подстраховать, если выбрали силовые снаряды. А вот людям неспортивным, наоборот, стоит сегодня размяться: спуститься по лестнице пешком вместо лифта, выйти погулять на свежем воздухе на перерыве и т.п.

Следующая магнитная буря в октябре 2019 ждет нас уже 6 октября.

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Симптомы при магнитных бурях

Магнитные бури – это, по сути, изменения космической погоды. Поэтому и симптомы они вызывает, как погодные изменения: в первую очередь сонливость (у других наоборот – бессонницу) и головные боли из-за скачков давления.

Помимо вышеперечисленных магнитные бури подчас провоцируют и другие симптомы:

боли в груди и/или тахикардию;

приступов стенокардии;

внезапное ухудшение самочувствия;

рассеянность внимания;

тошноту.

Магнитные бури: что делать

Главное правило – умеренность. Надо прислушиваться к своему организму и, если почувствовали недомогание, – не пытаться пересилить себя, а максимально расслабиться и разгрузиться: от лишних дел, мыслей, еды и общения. Физические нагрузки также лучше заменить спортивной ходьбой или легким бегом на свежем воздухе. Неплохо зайдут и занятий йогой.

Подробнее читайте в нашем материале Как помочь себе при магнитных бурях.