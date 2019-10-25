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Опасный смог в Киеве: врач рассказала, как уберечь здоровье

25 октября 2019, 06:27

Туман может быть очень опасен - угарные газы намного быстрее попадают в легкие и кровь.

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Туман особенно опасен для детей и беременных / Фото Reuters

Уже несколько дней подряд Киев напоминает "туманный Альбион" - город накрыл то ли туман, то ли смог. Из-за этого в столице не только плохая видимость, из-за которой в аэропортах вынуждены отменять рейсы, кроме того жители столицы жалуются на плохое самочувствие.

Медики предупреждают, что такой смог в Киеве 2019 может быть очень опасен - угарные газы намного быстрее попадают в легкие и кровь. В связи с этим после даже непродолжительного нахождения на улице из-за смога можно заметить такие симптомы:  першение в горле, ощущение нехватки воздуха, головокружение и резкую головную боль. Больше всего от смога 2019 страдают маленькие дети, беременные, а также пациенты с хроническими заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы.

Врач-терапевт Наталья Гордиенко рассказала украинским СМИ, как максимально обезопасить себя в условиях смога.

Кондиционер вместо проветривания

Пока за окном туманная погода, врач рекомендует плотно закрывать окна и двери в доме, не открывать окна в авто. Вместо проветривания включайте кондиционер – фильтры примут на себя большую часть вредных веществ из воздуха, потому дышать в помещении (или в салоне авто) будет намного легче.

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Фильтры кондиционера примут на себя большую часть вредных веществ из воздуха / Пресс-служба

После улицы – в душ

Старайтесь как можно меньше находиться на улице. После каждого  вынужденного выхода примите душ с мылом или гелем для душа, чтобы смыть с кожи вредные вещества. Кроме того, врач советует  обязательно сменить одежду, так как часть вредных веществ оседает и на ней, а позже они попадают на кожу и проникают в лимфо- и кровоток.

Душ, волосы
После каждого выхода на улицу принимайте душ / Freepik

Тренируйтесь только в помещении

Пробежки на свежем воздухе в условиях тумана следует исключить.  Из-за более глубокого и учащенного дыхания и усиленного сердцебиения организм рискует получить в разы больше отравляющих веществ. Поэтому пока экологическая обстановка не наладится, заниматься спортом лучше в помещении с кондиционером.

спорт, тренировка, женщина
Тренировку стоит проводить только в помещении / woman.rambler.ru

Пейте больше зеленого чая

Концентрация канцерогенных веществ в воздухе в условиях тумана увеличивается в разы, потому организм как никогда нуждается в повышенных дозах антиоксидантов. Хороший источник антиоксидантов – зеленый чай. Он помогает нейтрализовать опасные вещества, которые попадают в организм, и ускоряет их выведение наружу.

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Зеленый чай - хороший источник антиоксидантов / 1zoom.ru

Добавьте в рацион молоко

Молоко славится своими очищающими свойствами. Оно работает сродни сорбенту – впитывает в себя и выводит из организма отравляющие вещества. К слову, безлактозное молоко также имеет сорбирующее свойство, при этом оно очищено от аллергена.

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Молоко - отличный сорбент / econet.ua

Обратитесь к врачу

Если у вас есть хронические заболевания (астма, бронхит, гипертония и т.д.), вам стоит лишний раз наведаться к своему лечащему врачу, особенно если вы заметили ухудшение самочувствия. Вероятнее всего врач на время повысит дозу препарата либо даст новые или дополнительные назначения.

Врач со стетоскопом
Врач может назначит новые прпараты / 62iNFO.ru

Напомним, в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского сообщили, что с 15 по 21 октября в столичном воздухе зафиксировано загрязнение воздуха. В частности, обнаружено превышение предельно допустимых концентраций по среднесуточному содержанию. 

Глава Украинской Климатической Сети Илья Еременко считает, что высокая степень загрязнения воздуха в Киеве и концентрация угарного газа над Украиной связаны с массовым сжиганием сухих растений. 

Тем временем Министерство энергетики и защиты окружающей среды планирует провести совместные измерения загрязнения воздуха с независимыми лабораториями. В то же время в ведомстве уточняют, что состояние воздуха в Украине находится в пределах, присущих этой поре года в сравнении с предыдущими годами,  поэтому поводов для беспокойства нет. 

Киев здоровье туман смог новости Украины новости Киева
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