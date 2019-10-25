Опасный смог в Киеве: врач рассказала, как уберечь здоровье

Туман особенно опасен для детей и беременных / Фото Reuters

Уже несколько дней подряд Киев напоминает "туманный Альбион" - город накрыл то ли туман, то ли смог. Из-за этого в столице не только плохая видимость, из-за которой в аэропортах вынуждены отменять рейсы, кроме того жители столицы жалуются на плохое самочувствие.

Медики предупреждают, что такой смог в Киеве 2019 может быть очень опасен - угарные газы намного быстрее попадают в легкие и кровь. В связи с этим после даже непродолжительного нахождения на улице из-за смога можно заметить такие симптомы: першение в горле, ощущение нехватки воздуха, головокружение и резкую головную боль. Больше всего от смога 2019 страдают маленькие дети, беременные, а также пациенты с хроническими заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы.

Врач-терапевт Наталья Гордиенко рассказала украинским СМИ, как максимально обезопасить себя в условиях смога.

Кондиционер вместо проветривания

Пока за окном туманная погода, врач рекомендует плотно закрывать окна и двери в доме, не открывать окна в авто. Вместо проветривания включайте кондиционер – фильтры примут на себя большую часть вредных веществ из воздуха, потому дышать в помещении (или в салоне авто) будет намного легче.

Фильтры кондиционера примут на себя большую часть вредных веществ из воздуха / Пресс-служба

После улицы – в душ

Старайтесь как можно меньше находиться на улице. После каждого вынужденного выхода примите душ с мылом или гелем для душа, чтобы смыть с кожи вредные вещества. Кроме того, врач советует обязательно сменить одежду, так как часть вредных веществ оседает и на ней, а позже они попадают на кожу и проникают в лимфо- и кровоток.

После каждого выхода на улицу принимайте душ / Freepik

Тренируйтесь только в помещении

Пробежки на свежем воздухе в условиях тумана следует исключить. Из-за более глубокого и учащенного дыхания и усиленного сердцебиения организм рискует получить в разы больше отравляющих веществ. Поэтому пока экологическая обстановка не наладится, заниматься спортом лучше в помещении с кондиционером.

Тренировку стоит проводить только в помещении / woman.rambler.ru

Пейте больше зеленого чая

Концентрация канцерогенных веществ в воздухе в условиях тумана увеличивается в разы, потому организм как никогда нуждается в повышенных дозах антиоксидантов. Хороший источник антиоксидантов – зеленый чай. Он помогает нейтрализовать опасные вещества, которые попадают в организм, и ускоряет их выведение наружу.

Зеленый чай - хороший источник антиоксидантов / 1zoom.ru

Добавьте в рацион молоко

Молоко славится своими очищающими свойствами. Оно работает сродни сорбенту – впитывает в себя и выводит из организма отравляющие вещества. К слову, безлактозное молоко также имеет сорбирующее свойство, при этом оно очищено от аллергена.

Молоко - отличный сорбент / econet.ua

Обратитесь к врачу

Если у вас есть хронические заболевания (астма, бронхит, гипертония и т.д.), вам стоит лишний раз наведаться к своему лечащему врачу, особенно если вы заметили ухудшение самочувствия. Вероятнее всего врач на время повысит дозу препарата либо даст новые или дополнительные назначения.

Врач может назначит новые прпараты / 62iNFO.ru

Напомним, в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского сообщили, что с 15 по 21 октября в столичном воздухе зафиксировано загрязнение воздуха. В частности, обнаружено превышение предельно допустимых концентраций по среднесуточному содержанию.

Глава Украинской Климатической Сети Илья Еременко считает, что высокая степень загрязнения воздуха в Киеве и концентрация угарного газа над Украиной связаны с массовым сжиганием сухих растений.

Тем временем Министерство энергетики и защиты окружающей среды планирует провести совместные измерения загрязнения воздуха с независимыми лабораториями. В то же время в ведомстве уточняют, что состояние воздуха в Украине находится в пределах, присущих этой поре года в сравнении с предыдущими годами, поэтому поводов для беспокойства нет.