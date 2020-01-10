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Эксперт раскрыла неприметные причины лихорадки

10 января 2020, 00:52

Температура тела может повыситься после второй или третьей недоспанной ночи, предупредила врач.

Врач поделилась, что лихорадка может возникнуть из-за нервного переутомления или недосыпа - Причины температуры
Лихорадка может возникнуть из-за нервного переутомления или недосыпа, поделилась врач / gorod-uspeha.com

Семейный врач Наталья Деменко сообщила, что температура тела может повышаться по нескольким малозаметными причинам, в частности, из-за недосыпа и нервного переутомления.

Лихорадка может возникнуть в том случае, если человек определенное время находится в стрессовой ситуации, приводит сведения медика Обозреватель.

По словам врача, температура также может подскочить после второй или третьей недоспанной ночи (взрослому человеку ночью нужно спать 7-8 часов).

"…Именно за это время в организме происходят многие жизненно важные процессы, и если его сократить,… то происходят изменения, в частности, на гормональном уровне, на которые организм может отреагировать болезненно, например, снижением иммунитета и повышением температуры", - предупредила эксперт.

Ранее сообщалось, что из-за стресса и недосыпа может возникать головная боль. Врач и диетолог Виктория Кляуз говорила, что голова может болеть из-за голода или легкой степени обезвоживания.

врач температура лихорадка Наталья Деменко
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