На работу после праздников: психолог дала совет, как вернуться в строй

После праздников вернуться к работе может быть сложно / joinfo.ua

Новогодние и рождественские праздники каждый год бьют не только по кошельку, но и по здоровью украинцев, причем касается это как физического, так и психического здоровья. Психолог Мария Ракетская рассказала, как после длительных праздников входить в рабочий ритм без вреда для организма.

Возвращаться к работе нужно постепенно и поэтапно. Для психологического и физического здоровья важно не допускать насилия над самим собой.

"Входить в праздники тоже нужно постепенно: не надо в них "впрыгивать", дотягивать до последнего момента, чтобы резко рраз – и новогодняя ночь. Очень важно продумать для себя сам праздник. Потом – в нем находиться. И потом – очень постепенно выходить", – рассказала Ракетская в эфире ObozTV.

Если вам кажется, что во время длительных выходных вы упустили что-то важное, то не стоит пытаться "наверстать" всё упущенное. Психолог советует медленно и по чуть-чуть выполнять запланированные ранее цели, распределяя их на промежуточные этапы.

"Те планы и ожидания, которые у нас были, которые мы откладывали на конец года, потом на начало нового года – сейчас как никогда нужно о них вспомнить и начать ими жить, начать их вспоминать и проживать", – подчеркнула Ракетская.

Читайте такжеПсихолог объяснила, что делать со своими "тараканами"

Напомним, ранее психолог предупредила любителей селфи о серьезной опасности и назвала идеальный цвет для похода на свидание.