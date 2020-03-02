В Украине ввели очередной запрет из-за жуткого вируса

В Украину запретили ввозить животных из Китая / zelenyjmir.ru

Для того, чтобы не допустить распространения в Украине жуткого китайского коронавируса нового типа, который бушует в Китае с декабря прошлого года, Госслужба по защите прав потребителей приняла решение временно запретить ввоз домашних и диких плотоядных животных из Китая.

Как пишет пресс-служба ведомства в понедельник, 2 марта, на территории Гонконга был зарегистрирован случай коронавируса у собаки. Животное жило в одном доме с инфицированным владельцем.

"С целью минимизации рисков занесения на территорию Украины возбудителя COVID-19, согласно статьям 33 и 96 закона Украины "О ветеринарной медицине", с учетом рекомендаций, изложенных в Кодексе здоровья наземных животных МЭБ, Госпродпотребслужба временно запретила ввоз в Украину из Китайской Народной Республики домашних (собак, кошек и тому подобное) и диких плотоядных животных", - говорится в сообщении.

Коронавирус в Украине

Как писал Главред, жуткий вирус постепенно подбирается к границам нашей страны - так, первый случай заражения китайским коронавирусом зафиксирован в Москве. Опасное заболевание выявили у пациента Инфекционной клинической больницы № 1 столицы России.

В то же время второй случай заражения коронавирусом официально подтвержден в Беларуси.

Напомним, первый случай коронавируса был зафиксирован в Беларуси 28 февраля. Заболевший - студент из Ирана, сейчас он находится в больнице.

Отметим, по состоянию на вечер 2 марта, в Украине не зафиксировано ни одного случая заболевания опасным вирусом.