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"Не будьте легкомысленными": глава Минздрава экстренно обратился к украинцам

15 марта 2020, 19:21

Из-за угрозы распространения опасного вируса министра здравоохранения Илья Емец обратился к гражданам

Илья Емец
Илья Емец обратился к украинцам из-за коронавируса / moz.gov.ua

Китайский коронавирус уже добрался до нашей страны и успел унести жизнь одной женщины. Из-за угрозы распространения жуткого недуга к украинцам обратился министр здравоохранения Илья Емец.

Глава Минздрава Илья Емец призывал:

  • закрыть заведения общественного питания и ТРЦ, работать должны только аптеки и продуктовые магазины,
  • ограничить передвижение внутри страны,
  • ввести дистанционный режим работы работников,
  • пересмотреть режим работы общественного транспорта,
  • ограничить разрешенные собрания людей в группах до 10 человек.
  • Украинцев по SMS просят оставаться дома

"Некоторые говорят мне, чтобы я не нагнетал ситуации, потому что это якобы сеет панику. Но напомню, что мы не в тоталитарном государстве, чтобы замалчивать правду", - отметил глава МОЗ.

Также министр призвал перепрофилировать больницы в инфекционные, а также заявил что "Минздрав активно собирает лучших эпидемиологов Украины и включает их в состав Оперативного штаба, чтобы мы могли еще быстрее реагировать на новые вызовы, которые перед нами ставит эпидемия". 

"Призываю всех украинский не быть легкомысленными. Это то время, когда необходимо не паниковать, а мобилизоваться, собрать все силы и помочь себе, своим близким и своим согражданам. Сейчас еще есть возможность не допустить ужасной трагедии на территории всей Украины. Успешный опыт других стран показал, что самоизоляция - самый эффективный способ предупреждения распространения болезни. Будьте сознательными, берегите себя и своих близких", - заявил Илья Емец.

Илья Емец коронавирус в Украине китайский коронавирус
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