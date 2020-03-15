"Не будьте легкомысленными": глава Минздрава экстренно обратился к украинцам

Илья Емец обратился к украинцам из-за коронавируса / moz.gov.ua

Китайский коронавирус уже добрался до нашей страны и успел унести жизнь одной женщины. Из-за угрозы распространения жуткого недуга к украинцам обратился министр здравоохранения Илья Емец.

Глава Минздрава Илья Емец призывал:

закрыть заведения общественного питания и ТРЦ, работать должны только аптеки и продуктовые магазины,

ограничить передвижение внутри страны,

ввести дистанционный режим работы работников,

пересмотреть режим работы общественного транспорта,

ограничить разрешенные собрания людей в группах до 10 человек.

Украинцев по SMS просят оставаться дома

"Некоторые говорят мне, чтобы я не нагнетал ситуации, потому что это якобы сеет панику. Но напомню, что мы не в тоталитарном государстве, чтобы замалчивать правду", - отметил глава МОЗ.

Также министр призвал перепрофилировать больницы в инфекционные, а также заявил что "Минздрав активно собирает лучших эпидемиологов Украины и включает их в состав Оперативного штаба, чтобы мы могли еще быстрее реагировать на новые вызовы, которые перед нами ставит эпидемия".

"Призываю всех украинский не быть легкомысленными. Это то время, когда необходимо не паниковать, а мобилизоваться, собрать все силы и помочь себе, своим близким и своим согражданам. Сейчас еще есть возможность не допустить ужасной трагедии на территории всей Украины. Успешный опыт других стран показал, что самоизоляция - самый эффективный способ предупреждения распространения болезни. Будьте сознательными, берегите себя и своих близких", - заявил Илья Емец.