Как не спутать COVID-19 с коклюшем: Комаровский назвал главное отличие

Евгений Комаровский рассказал, чем отличается Ковид-19 от коклюша / Скриншот

Врач, кандидат медицинских наук и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, как не спутать с коклюшем смертоносный китайский коронавирус COVID-19, которым по состоянию на 5 апреля заразились более 1,2 млн людей во всем мире.

По словам Комаровского, при заболевании коклюшем cильный сухой кашель наступает приступами, между которыми состояние пациента практически не нарушено.

"Действительно, сухой изнурительный кашель может быть при коклюше. Но главная особенность коклюша – при нем кашель носит приступообразный характер и между этими приступами пациент чувствует себя хорошо. То есть, состояние практически не нарушено", - сказал Комаровский.

Что касается коронавируса, то при этом заболевании наблюдается совершенно другая симптоматика.

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Напомним, ранее Комаровский рассказал, что у подавляющего большинства людей на 12-й день заболевания COVID-19 отчетливо проявляются симптомы коронавируса.

Как сообщал Главред, ранее врачи назвали легкие симптомы коронавируса, на которые нужно обращать внимание и оставаться дома.