УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Как не спутать COVID-19 с коклюшем: Комаровский назвал главное отличие

5 апреля 2020, 09:03

При заболевании коклюшем кашель имеет приступообразный характер.

Комаровский
Евгений Комаровский рассказал, чем отличается Ковид-19 от коклюша  / Скриншот

Врач, кандидат медицинских наук и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, как не спутать с коклюшем смертоносный китайский коронавирус COVID-19, которым по состоянию на 5 апреля заразились более 1,2 млн людей во всем мире. 

По словам Комаровского, при заболевании коклюшем cильный сухой кашель наступает приступами, между которыми состояние пациента практически не нарушено.

"Действительно, сухой изнурительный кашель может быть при коклюше. Но главная особенность коклюша – при нем кашель носит приступообразный характер и между этими приступами пациент чувствует себя хорошо. То есть, состояние практически не нарушено", - сказал Комаровский.

Что касается коронавируса, то при этом заболевании наблюдается совершенно другая симптоматика.

Читайте такжеНе только легкие: названы новые очаги размножения коронавируса в организме

Напомним, ранее Комаровский рассказал, что у подавляющего большинства людей на 12-й день заболевания COVID-19 отчетливо проявляются симптомы коронавируса.

Как сообщал Главред, ранее врачи назвали легкие симптомы коронавируса, на которые нужно обращать внимание и оставаться дома.

Евгений Комаровский коронавирус коклюш новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Как не спутать COVID-19 с коклюшем: Комаровский назвал главное отличие». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

09:03
Как не спутать COVID-19 с коклюшем: Комаровский назвал главное отличие
08:49
В США несметное количество смертей от Ковид-19, в сторону Трампа летят камни Видео
08:36
Эпидемия все больше похожа на глобальную мистификацию с неизвестными целями мнение
08:31
Экономист спрогнозировал новый курс доллара в Украине
08:07
Вирусолог рассказал, когда уханьская зараза даст нам передышку Видео
07:37
Зеленскому пора перезагрузить всю систему - от ошибок она начала глючить мнение
07:33
Как сшить правильную безопасную маску для лица – инструкция от ученых США Фото
07:25
Коронавирус в Украине и мире: сколько жертв и зараженных Covid-19 на 5 апреля Видео
06:55
Почему украинцы теряют сострадание, если вопрос касается не их самих мнение
06:30
Больше 33 гривен за доллар: эксперты дали мрачный прогноз до лета
06:00
Благовіщення 2020 – що не можна робити та прикмети свята
05:55
"Хитрожопый закулисный интриган": астролог рассказал о "черной стороне" премьера
05:24
В моду вернулась эффектная женская стрижка бродячий боб из 1920-х: фото Фото
04:57
День Лидии 2020 – лучшие поздравления на единственные именины Лидии
04:36
Маникюр на короткие ногти дома - маникюр марсала и красные ногти: фото Фото
04:05
Как ухаживать за руками на карантине – советы дерматолога
03:47
Карантин в Украине: эксперт предупредила о большом риске
03:04
У Зеленского заявили о секретных сценариях усиления карантина с привлечением военных Видео
02:30
Как улучшить отношения на карантине: эксперт раскрыла технику
02:15
"Драконовский" карантин: адвокат пояснил, в чем подвох
01:48
Умер Иван Вакарчук: кем был отец Святослава Вакарчука
01:26
"Грабить будут вас": юрист предупредила об опасности взвинчивания цен супермаркетами
00:59
"Столбики термометров погонят выше": украинцам пообещали летнюю теплынь
00:45
Украина по количеству тестов на Covid-19 догоняет страны Африки Видео
00:34
Майские праздники проведем дома: появился неожиданный прогноз по карантину
00:19
5 апреля – какой сегодня праздник: День супа и с Днем ангела Лидии Видео
04 апреля, суббота
23:58
Тысячи видеозвонков Zoom попали в открытый доступ – СМИ
23:41
В ВОЗ предупредили об опасности Covid-19 для молодых и здоровых Видео
23:20
Во Львове выписали первый штраф за прогулку в парке Высокий Замок Видео
23:09
Вирусолог назвала очень опасную особенность китайской заразы
22:41
Девушка с собачкой Анастасия Зинченко снова попала в Ухане в зону карантина
22:29
В Кабмине ответили на популярные вопросы о карантине - инфографика
22:10
Коронавирус в Украине и мире: сколько жертв и зараженных Ковид-19 на 4 апреля Видео
22:06
В России взорвался газ в многоэтажке: количество жертв растет
21:42
Путинские наемники на Донбассе ранили местную жительницу - подробности
21:23
Украинцев ждет измерение температуры на въезде в Киев и в магазинах Фото
20:59
"Как на удаленке коров доить?": Лукашенко поразил очередным перлом Видео
20:37
В статистике показали возраст и болезни умерших от Covid-19 украинцев Видео
20:22
"Церемонии отменены": Кличко шокировал способом погребения умерших от коронавируса
20:09
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: кому решиться на любовный подвиг Видео
20:00
Комаровский сказал, что будет делать при заражении коронавирусом Видео
19:39
Коронавирус у детей - как обнаружить и чем лечить
19:03
Зеленский пообещал на карантине избыток продуктов и дешевый бензин Видео
18:56
В Чернобыльской зоне вспыхнул масштабный пожар, в небо подняли авиацию
18:33
В Полтаве покупатель бросил мелкие деньги кассиру в лицо: шокирующее видео Видео
18:31
В Минздраве пояснили, как правильно носить медицинскую маску
17:40
Кличко показал скромную палату инфицированного коронавирусом нардепа Шахова Видео
17:36
Дорогой карантин: в Украине резко подскочили цены в магазинах Фото
17:07
Штрафы и уголовная ответственность: что нужно знать об ужесточении карантина Видео
16:25
В Черновцах пошли на штурм магазинов накануне "комендантского часа"
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять