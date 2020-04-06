Как узнать COVID-19 "с первого взгляда": назван самый явный симптом заражения

Коронавирусом заразились более миллиона людей во всем мире / Reuters

Коронавирус COVID-19, которым заразились уже почти 1,3 миллиона людей во всем мире, имеет ряд явных симптомов, также болезнь можно узнать по некоторым неочевидным признакам. Теперь же во Всемирной организации здравоохранения назвали самый первый симптом заражения китайским вирусом - им является резкое повышение температуры тела.

Как заявила представитель ВОЗ Маргарет Харрис, после повышения температуры находящийся в группе риска пациент чувствует озноб. По ее словам, такие люди, проснувшись ночью, "не понимают, что происходит", а также плохо себя чувствуют в целом.

"Самый явный симптом - это лихорадка и температура выше 38 градусов", - отметила Харрис в интервью России 1.

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Напомним, ранее врач, кандидат медицинских наук и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, как не спутать с коклюшем смертоносный китайский коронавирус COVID-19.

Как сообщал Главред, эксперты назвали привычки, от которых нужно срочно отказаться, чтобы не пополнить ряды коронавирусной статистики.

В свою очередь, молекулярный биолог из США объяснил, почему самым эффективным средством обезопасить себя от заражения COVID-19 может стать обычная тряпичная маска.