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Ходьба после еды: похудение, снижение давления и другие преимущества

29 июля 2020, 12:10

Упражнения связаны со многими положительными преимуществами.

Ходьба
Упражнения связаны со многими положительными преимуществами / Reuters

В последние годы в сообществе, занимающемся здоровьем и фитнесом, растет тенденция делать небольшую прогулку после каждого приема пищи, чтобы получить различные преимущества для здоровья. В этой статье Главред рассматривает конкретные последствия для здоровья ходьбы после еды.

Потенциальные преимущества

Упражнения связаны со многими положительными преимуществами для здоровья. Это включает в себя ходьбу после еды, которая имеет некоторые уникальные преимущества.

Может улучшить пищеварение

Основным потенциальным преимуществом, связанным с ходьбой после еды, является улучшение пищеварения.

Движение тела может помочь вашему пищеварению, стимулируя работу желудка и кишечника, заставляя пищу двигаться быстрее.

Кроме того, физическая активность от низкого до умеренного уровня после еды может оказывать защитное действие на желудочно-кишечный тракт, сообщается в исследовании, опубликованном на PubMed.

Фактически, было показано, что ходьба предотвращает такие заболевания, как язвенная болезнь желудка, изжога, синдром раздраженного кишечника (СРК), дивертикулярная болезнь, запоры и колоректальный рак.

Может помочь контролировать уровень сахара в крови

Еще одним заметным преимуществом ходьбы после еды является улучшение управления уровнем сахара в крови.

Это особенно важно для людей с диабетом 1 и 2 типа - состояниями, которые ухудшают переработку сахара в крови - потому что физические упражнения после еды могут предотвратить чрезмерный всплеск сахара в крови, тем самым уменьшая количество необходимого инсулина или пероральных препаратов.

Исследование, проведенное в 2016 году на людях с диабетом 2 типа, показало, что легкая ходьба в течение 10 минут после каждого приема пищи превосходила прогулку в течение 30 минут в любое время для контроля уровня сахара в крови.

В то время как физические упражнения после еды особенно эффективны для людей с диабетом, другие могут также извлечь выгоду из его снижения уровня сахара в крови.

Может снизить риск сердечных заболеваний

В течение десятилетий физическая активность была связана со здоровьем сердца.

В частности, регулярные физические упражнения могут снизить артериальное давление и уровень ЛПНП (плохого) холестерина, а также снизить риск инсульта или сердечного приступа.

Совершая 5–10-минутные прогулки после основных приемов пищи в течение дня, вы сможете значительно улучшить состояние здоровья сердца.

Министерство здравоохранения и социальных служб США (DHHS) рекомендует 30 минут упражнений умеренной интенсивности, по крайней мере, 5 дней в неделю и прогуливаясь три раза по 10 минут в день после еды, вы легко сможете выполнить это руководство.

Может способствовать потере веса

Хорошо известно, что физические упражнения играют важную роль в потере веса в сочетании с правильной диетой.

Прогулка после еды может приблизить вас к достижению дефицита калорий, который - при постоянном поддержании - может помочь в потере веса.

Тем не менее, необходимы дополнительные данные, чтобы определить конкретные последствия ходьбы после еды на потерю веса.

Может помочь регулировать кровяное давление

Ходьба после еды может также помочь в определенной степени регулировать кровяное давление.

Несколько исследований связывают 3 ежедневные 10-минутные прогулки с пониженными уровнями артериального давления.

Более того, несколько 10-минутных прогулок в течение дня более полезны для снижения артериального давления, чем один непрерывный сеанс.

Исходя из текущих данных, участие в прогулках после еды может иметь мощный эффект снижения артериального давления.

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Несколько 10-минутных прогулок в течение дня более полезны для снижения артериального давления/Pixabay

Лучшее время для прогулки

Исходя из текущих данных, идеальное время для прогулки - это время, которое следует сразу после еды.

Прогулка после всех приемов пищи может привести к наиболее оптимальным преимуществам.

Как долго вы должны ходить?

Сторонники ходьбы после еды предполагают, что вам следует начинать с прогулки в течение 10 минут, а затем увеличивать длительность до допустимого уровня.

Продолжительность прогулок около 10 минут позволяет вам получить потенциальные выгоды, предотвращая при этом такие недостатки, как расстройство желудка. Кроме того, эта длительность облегчает вхождение в прогулку в течение всего дня без существенного влияния на ваше расписание.

Выполняя три 10-минутные прогулки в день, вы можете легко накапливать 30 минут ежедневных физических нагрузок, что соответствует рекомендациям DHHS.

Интенсивность

Во время начального процесса пищеварения после еды у вас существует повышенный риск получить расстройство желудка, если вы будете слишком интенсивно тренироваться. Таким образом, вы должны поддерживать интенсивность от низкой до умеренной - стремитесь к повышенной частоте сердечных сокращений, не задыхаясь.

Быстрая прогулка со скоростью не более 5 км в час позволит вам извлечь максимальную выгоду.

Некоторые люди могут по-разному реагировать на ходьбу после еды, поэтому важно начинать с меньшей интенсивности, если вы еще не привыкли к частым физическим нагрузкам.

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