Инсульт: 4 главных фактора риска

Ассоциация Stroke Association объяснила разницу между внутримозговым и субарахноидальным кровотечением.
Существует два типа геморрагического инсульта - внутримозговое и субарахноидальное кровоизлияние - в зависимости от того, происходит ли кровотечение внутри мозга или на поверхности мозга, ретроспективно. Тем не менее, оба они имеют одинаковые факторы риска.
Ассоциация Stroke Association объяснила разницу между внутримозговым и субарахноидальным кровотечением. Внутримозговое кровоизлияние возникает при разрыве артерии в мозге. Это вызывает кровотечение в головном мозге.
Субарахноидальное кровотечение происходит, "когда артерия на поверхности мозга разрывается, вызывая кровотечение в заполненное жидкостью пространство между мозгом и черепом".
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Существует четыре фактора риска для любого из этих опасных для жизни состояний, включая высокое кровяное давление.
- Содействуя "примерно половине всех инсультов" (не только инсульту с кровотечением), очень важно стремиться к идеальному диапазону артериального давления.
- Еще одним фактором риска является аневризма, то есть ослабленный участок стенки артерии, который может разорваться. Вероятность разрыва аневризмы увеличивается при постоянно высоком артериальном давлении. Некоторые люди рождаются с аневризмами, но есть определенные факторы, которые повышают вероятность их развития. К ним относятся: высокое кровяное давление, курение и наличие в семейном анамнезе аневризм.
- Если вы принимаете антикоагулянтные (разжижающие кровь) лекарства, у вас немного выше риск кровотечения в мозг. Для снижения риска образования тромбов прописываются разжижающие кровь лекарства, но ваш риск инсульта будет контролироваться медицинскими работниками, если вы их принимаете.
- Еще один фактор риска - употребление запрещенных наркотиков, таких как кокаин, которые могут раздражать стенки кровеносных сосудов. Использование этого вещества может сделать стенки артерий более слабыми и более склонными к разрыву.
Любые признаки инсульта требуют неотложной медицинской помощи, так как более быстрое лечение повышает шансы на выздоровление.
Действуй быстро
Задайте себе следующие вопросы, чтобы определить человека, у которого случился инсульт
- Лицо: Может ли человек улыбаться? Его лицо упало на бок?
- Руки: Может ли человек поднять обе руки и удерживать их там?
- Проблемы с речью: может ли человек говорить четко и понимать, что вы говорите?
Время: если вы видите ЛЮБОЙ из этих трех знаков, немедленно позвоните в скорую помощь.
Есть и другие симптомы инсульта, к которым следует отнестись серьезно; и к ним относятся:
- Внезапная слабость или онемение одной стороны тела, включая ноги, руки или ступни.
- Трудности подбирать слова или говорить четкими предложениями.
- Внезапное помутнение зрения или потеря зрения на один или оба глаза.
- Внезапная потеря памяти или спутанность сознания, головокружение или внезапное падение.
- Внезапная сильная головная боль.
Чтобы снизить риск инсульта, имеет смысл контролировать свое кровяное давление, избегать употребления запрещенных наркотиков, не курить и регулярно проходить медицинские осмотры.
Это также поможет "сократить употребление алкоголя", выпивая не более 14 единиц в неделю и распределив дозировку в течение недели.
Кроме того, старайтесь поддерживать нормальный вес, поскольку ожирение может повысить риск инсульта.
Даже лишний вес может повысить риск высокого кровяного давления и диабета 2 типа.
Оба эти состояния связаны с инсультом, поэтому при необходимости сбросьте вес.
Этого можно добиться, проявляя максимальную физическую активность и придерживаясь здоровой сбалансированной диеты.