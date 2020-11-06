УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Инсульт: 4 главных фактора риска

6 ноября 2020, 17:10

Ассоциация Stroke Association объяснила разницу между внутримозговым и субарахноидальным кровотечением.

инсульт
Ассоциация Stroke Association объяснила разницу между внутримозговым и субарахноидальным кровотечением / Фото: pixabay.com

Существует два типа геморрагического инсульта - внутримозговое и субарахноидальное кровоизлияние - в зависимости от того, происходит ли кровотечение внутри мозга или на поверхности мозга, ретроспективно. Тем не менее, оба они имеют одинаковые факторы риска.

Ассоциация Stroke Association объяснила разницу между внутримозговым и субарахноидальным кровотечением. Внутримозговое кровоизлияние возникает при разрыве артерии в мозге. Это вызывает кровотечение в головном мозге.

Субарахноидальное кровотечение происходит, "когда артерия на поверхности мозга разрывается, вызывая кровотечение в заполненное жидкостью пространство между мозгом и черепом".

Читайте такжеКак не допустить инсульт: 5 достижимых шагов

Существует четыре фактора риска для любого из этих опасных для жизни состояний, включая высокое кровяное давление.

  • Содействуя "примерно половине всех инсультов" (не только инсульту с кровотечением), очень важно стремиться к идеальному диапазону артериального давления.
  • Еще одним фактором риска является аневризма, то есть ослабленный участок стенки артерии, который может разорваться. Вероятность разрыва аневризмы увеличивается при постоянно высоком артериальном давлении. Некоторые люди рождаются с аневризмами, но есть определенные факторы, которые повышают вероятность их развития. К ним относятся: высокое кровяное давление, курение и наличие в семейном анамнезе аневризм.
  • Если вы принимаете антикоагулянтные (разжижающие кровь) лекарства, у вас немного выше риск кровотечения в мозг. Для снижения риска образования тромбов прописываются разжижающие кровь лекарства, но ваш риск инсульта будет контролироваться медицинскими работниками, если вы их принимаете.
  • Еще один фактор риска - употребление запрещенных наркотиков, таких как кокаин, которые могут раздражать стенки кровеносных сосудов. Использование этого вещества может сделать стенки артерий более слабыми и более склонными к разрыву.

Любые признаки инсульта требуют неотложной медицинской помощи, так как более быстрое лечение повышает шансы на выздоровление.

Действуй быстро

Задайте себе следующие вопросы, чтобы определить человека, у которого случился инсульт

  • Лицо: Может ли человек улыбаться? Его лицо упало на бок?
  • Руки: Может ли человек поднять обе руки и удерживать их там?
  • Проблемы с речью: может ли человек говорить четко и понимать, что вы говорите?

Время: если вы видите ЛЮБОЙ из этих трех знаков, немедленно позвоните в скорую помощь.

Есть и другие симптомы инсульта, к которым следует отнестись серьезно; и к ним относятся:

  • Внезапная слабость или онемение одной стороны тела, включая ноги, руки или ступни.
  • Трудности подбирать слова или говорить четкими предложениями.
  • Внезапное помутнение зрения или потеря зрения на один или оба глаза.
  • Внезапная потеря памяти или спутанность сознания, головокружение или внезапное падение.
  • Внезапная сильная головная боль.

Чтобы снизить риск инсульта, имеет смысл контролировать свое кровяное давление, избегать употребления запрещенных наркотиков, не курить и регулярно проходить медицинские осмотры.

Это также поможет "сократить употребление алкоголя", выпивая не более 14 единиц в неделю и распределив дозировку в течение недели.

Кроме того, старайтесь поддерживать нормальный вес, поскольку ожирение может повысить риск инсульта.

Даже лишний вес может повысить риск высокого кровяного давления и диабета 2 типа.

Оба эти состояния связаны с инсультом, поэтому при необходимости сбросьте вес.

Этого можно добиться, проявляя максимальную физическую активность и придерживаясь здоровой сбалансированной диеты.

здоровье инсульт болен
Сейчас вы просматриваете новость «Инсульт: 4 главных фактора риска». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

17:35
Как распознать коронавирус у детей: педиатр назвал симптомы ​
17:35
В Киевский горсовет прошли 7 партий: кто и сколько получит мест Видео
17:33
Эксперт указала на "пургу" насчет лимона Видео
17:26
Нардеп пояснил сумму штрафа за отсутствие маски Видео
17:13
Лукашенко сделал заявление о новых выборах в Беларуси: названо условие Видео
Реклама
17:10
Инсульт: 4 главных фактора риска Видео
17:07
Гороскоп на 7 ноября для всех: любовный подвиг и неожиданные нападки Видео
16:55
Я и Украина - что писал Жванецкий про родину
16:55
Зеленский отреагировал на смерть Жванецкого его знаменитым выражением
16:46
Обзоры PS5 — лучший вариант для покупки среди некст-ген консолей Видео
16:41
Байден перехватил лидерство в Пенсильвании и получает 306 голосов выборщиков Видео
16:31
Рак пищевода: онколог указал на рядовое состояние, которое испытывает каждый Видео
16:30
Названы 5 признаков того, что ваши тренировки стали слишком легкими Видео
16:21
"Нациков и рогулей прошу не беспокоить": Егорова отличилась скандальным постом об Украине Видео
16:09
ЕС нанес санкционный удар по Лукашенко: какие меры введены Видео
16:05
На Netflix появился первый фильм с украинской озвучкой Видео
15:57
Диетолог объяснила, кому нельзя лимон Видео
15:49
Кличко победил на выборах мэра Киева в первом туре - избирком Видео
15:47
Игры в клиенте Steam станут устанавливаться за считанные секунды
15:40
Украинского языка критически мало в соцсетях - исследование
Реклама
15:39
Трамп наехал на Twitter: что взбесило президента США Видео
15:39
Высокое давление: врач посоветовал доступный овощ против "тихого убийцы" Видео
15:36
Карантин выходного дня: инфекционист назвал залог успеха Видео
15:35
Шмыгаль рассказал, как в Украине применят словацкую модель тестов на COVID-19 Видео
15:27
Умер сатирик Михаил Жванецкий
15:22
Михаил Жванецкий - биография, творчество и личная жизнь
15:04
Зеленский попал в конкретный капкан – политолог Видео
15:03
Педиатр предупредил об опасностях протекания COVID-19 у детей
14:56
Перехватить победу: эксперт объяснила хитрый план Трампа по выборам в США Видео
14:35
Жена Dzidzio Slavia представила новую стебную песню Хочу крутого мена Видео
14:26
Хотели киберпанк в ноябре? Получите и распишитесь
14:18
Зарыть топор войны: в КСУ раскрыли план выхода из кризиса Видео
14:17
Красная зона наступает на Украину: в Минздраве назвали ряд проблемных городов Видео
14:00
В Украине обновили зоны карантина: 13 регионов попали под удар COVID-19 Видео
13:56
"Девочка созрела": Мишель Андраде разделась на страницах журнала для взрослых
13:53
Популярная сеть Twitter поделилась статистикой самых обсуждаемых игр
13:43
Комендантский час не поможет: эксперт назвала главную проблему с COVID-19 Видео
13:41
Малюська описал главную проблему в конфликте власти и КСУ
13:27
Арестович допустил крах договоренностей Зеленского и Путина по Донбассу Видео
13:20
В Украину идет потепление: синоптики дали неожиданный прогноз погоды на выходные ​ Видео
Реклама
13:09
Парламент провалил важное решение по Конституционному суду Видео
12:59
Ход королевы - лучший сериал 2020 года Видео
12:58
Один против всех: зрелищный рекламный ролик супергеройского эксклюзива для PS5 Видео
12:54
Трамп готовит увольнения и намерен заступить на второй президентский срок – Politico Видео
12:37
У Путина нагло ответили на требование Украины прекратить раздачу паспортов РФ на Донбассе Видео
12:30
Похудение после 40: диетолог назвала 5 тактик Видео
12:22
Samsung откажется от обычных наушников в комплекте, но взамен даст что-то покруче
12:17
Рада одобрила введение штрафов за игнор масочного режима Видео
12:11
Резников рассказал, почему сравнил Донбасс с раковой опухолью
12:02
Телеканалы США отключили Трампа из эфира во время заявления по выборам Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять