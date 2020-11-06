Инсульт: 4 главных фактора риска

Ассоциация Stroke Association объяснила разницу между внутримозговым и субарахноидальным кровотечением / Фото: pixabay.com

Существует два типа геморрагического инсульта - внутримозговое и субарахноидальное кровоизлияние - в зависимости от того, происходит ли кровотечение внутри мозга или на поверхности мозга, ретроспективно. Тем не менее, оба они имеют одинаковые факторы риска.

Ассоциация Stroke Association объяснила разницу между внутримозговым и субарахноидальным кровотечением. Внутримозговое кровоизлияние возникает при разрыве артерии в мозге. Это вызывает кровотечение в головном мозге.

Субарахноидальное кровотечение происходит, "когда артерия на поверхности мозга разрывается, вызывая кровотечение в заполненное жидкостью пространство между мозгом и черепом".

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Существует четыре фактора риска для любого из этих опасных для жизни состояний, включая высокое кровяное давление.

Содействуя "примерно половине всех инсультов" (не только инсульту с кровотечением), очень важно стремиться к идеальному диапазону артериального давления.

Еще одним фактором риска является аневризма, то есть ослабленный участок стенки артерии, который может разорваться. Вероятность разрыва аневризмы увеличивается при постоянно высоком артериальном давлении. Некоторые люди рождаются с аневризмами, но есть определенные факторы, которые повышают вероятность их развития. К ним относятся: высокое кровяное давление, курение и наличие в семейном анамнезе аневризм.

Если вы принимаете антикоагулянтные (разжижающие кровь) лекарства, у вас немного выше риск кровотечения в мозг. Для снижения риска образования тромбов прописываются разжижающие кровь лекарства, но ваш риск инсульта будет контролироваться медицинскими работниками, если вы их принимаете.

Еще один фактор риска - употребление запрещенных наркотиков, таких как кокаин, которые могут раздражать стенки кровеносных сосудов. Использование этого вещества может сделать стенки артерий более слабыми и более склонными к разрыву.

Любые признаки инсульта требуют неотложной медицинской помощи, так как более быстрое лечение повышает шансы на выздоровление.

Действуй быстро

Задайте себе следующие вопросы, чтобы определить человека, у которого случился инсульт

Лицо: Может ли человек улыбаться? Его лицо упало на бок?

Руки: Может ли человек поднять обе руки и удерживать их там?

Проблемы с речью: может ли человек говорить четко и понимать, что вы говорите?

Время: если вы видите ЛЮБОЙ из этих трех знаков, немедленно позвоните в скорую помощь.

Есть и другие симптомы инсульта, к которым следует отнестись серьезно; и к ним относятся:

Внезапная слабость или онемение одной стороны тела, включая ноги, руки или ступни.

Трудности подбирать слова или говорить четкими предложениями.

Внезапное помутнение зрения или потеря зрения на один или оба глаза.

Внезапная потеря памяти или спутанность сознания, головокружение или внезапное падение.

Внезапная сильная головная боль.

Чтобы снизить риск инсульта, имеет смысл контролировать свое кровяное давление, избегать употребления запрещенных наркотиков, не курить и регулярно проходить медицинские осмотры.

Это также поможет "сократить употребление алкоголя", выпивая не более 14 единиц в неделю и распределив дозировку в течение недели.

Кроме того, старайтесь поддерживать нормальный вес, поскольку ожирение может повысить риск инсульта.

Даже лишний вес может повысить риск высокого кровяного давления и диабета 2 типа.

Оба эти состояния связаны с инсультом, поэтому при необходимости сбросьте вес.

Этого можно добиться, проявляя максимальную физическую активность и придерживаясь здоровой сбалансированной диеты.