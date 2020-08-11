Как отрастить волосы: это растение делает чудеса

Растение использовалось веками из-за его целебных свойств. / Instagram

Волосы внутри фолликула обычно проходят цикл роста, который длится от двух до шести лет. Даже если человек сбривает или стрижет волосы, те же волосы вырастут из корня волос, содержащегося в фолликуле. В конце этого цикла волосы входят в так называемую фазу покоя, а через несколько месяцев окончательно выпадают. Затем фолликул производит новые волосы, и цикл начинается снова.

Как сообщает Express.co.uk, использование геля из растений алоэ вера может быть решением проблемы выпадения волос.

Гель алоэ вера охлаждает и успокаивает раздражения при нанесении на кожу, поэтому его иногда используют для лечения ожогов и кожных ран. Алоэ вера использовалось веками из-за его целебных свойств.

Но помимо пользы для кожи у него есть еще одно применение: он укрепляет волосы и делает кожу головы более здоровой.

Алоэ вера обладает невероятной способностью распространять тепло. Отчасти поэтому его целебные свойства так уникальны.

Когда человек наносит алоэ вера на волосы и кожу головы, приток крови к ней увеличивается.

Когда ваша кожа головы очищена и волосы обработаны алоэ вера, вы можете заметить, что ломкость и выпадение волос замедляются.

Есть много людей, которые утверждают, что алоэ вера на самом деле заставляет волосы расти намного быстрее.

Но на данный момент мало клинических доказательств, подтверждающих или опровергающих эти утверждения.

Компания Medicine Net сообщила: "Алоэ вера содержит витамины А, С и Е. Все три витамина способствуют обновлению клеток, способствуя здоровому росту клеток и сиянию волос. Витамин B12 и фолиевая кислота также содержатся в геле алоэ вера. Оба эти компонента могут предотвратить выпадение волос. Содержание витаминов в алоэ вера позволяет предположить, что он также может помочь восстановить поврежденные солнцем волосы".