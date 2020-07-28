Килограммам - бой: ученые рассказали, как похудеть при диете на основе гречки

Исследователи установили - диета на основе гречневой крупы очень эффективная.
Российские исследователи разработали диету, которая повышает в организме млекопитающих уровень сиртуина-1 (SIRT1) - он же "белок долголетия".
Об этом сообщается на сайте Сибирского федерального университета (Красноярск).
Основу диеты составляет гречневая крупа. Ученые утверждают такой рацион увеличить продолжительность жизни - не прибегая к лечебному голоданию (оно также замедляет старение, однако несет опасность для людей, которые страдают хроническими заболеваниями).
Белок SIRT1 участвует в работе множества процессов внутри клеток млекопитающих - в том числе тех изменений, которые лежат в основе старения. Максимальное количество такого вещества организм производит, когда испытывает стресс - к примеру, от ограничения калорийности рациона.
Таким образом, считают исследователи, чем меньше калорий потребляет человек, тем более активен будет "белок долголетия". В ходе эксперимента специалисты университета выяснили, что все подопытные грызуны, которые ели пищу, обогащенную перемолотыми ядрами гречки, демонстрировали оптимальную прибавку веса. Более в организме грызунов обнаружили повышенный в 30 раз уровень SIRT1.
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Напомним, ранее эксперты проанализировали 121 диету и назвали самую эффективную - средиземноморскую.