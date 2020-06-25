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Ученые выяснили, влияет ли связь 5G на здоровье людей

Исследователи решили поставить точку в вопросе - оказывает ли связь формата 5G влияние на человеческий организм.

25 июня 2020, 19:25
5G
Ученые выяснили, влияет ли связь 5G на здоровье людей / УНИАН

Американские ученые закончили анализировать отчеты о вредности новых беспроводных сетей пятого поколения (5G) для человеческого организма.

Об этом сообщается на западном специализированном портале MedicalXpress.

Ученые начали свой проект после того, как в Интернете лавинообразно начали увеличиваться сообщения встревоженных пользователей о плохом влиянии технологии 5G на организмы.

Читайте такжеSony представила Xperia 1 II и Xperia Pro - новые топовые 5G-смартфоны"Эта дезинформация вместе с веб-сайтами активистов, выражающими еще более зловещие последствия 5G – от рака до ответственности за текущую пандемию коронавируса, породила существенную и ненужную общественную тревогу", – заявил доктор Джерролд Т. Бушберг (Калифорнийская школа имени Дэвиса, США).

По словам экспертов, беспроводная система 5G распространяется повсеместно для удовлетворения быстро растущего спроса на беспроводную связь. Ее действие обусловлено большой полосой пропускания, которая доступная на более высоких частотах ‒ вплоть до так называемого диапазона миллиметровых волн.

Напомним, ранее эксперты рассказали, что украинцам не стоит беспокоиться по причине нового формата радиоизлучения, поскольку полномасштабное введение 5G в мире (и в нашей стране) планируется не ранее 2024-го.

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