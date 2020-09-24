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Лимонная вода: что напиток делает с организмом

24 сентября 2020, 17:01

Специально о лимонной воде было проведено мало научных исследований/

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Специально о лимонной воде было проведено мало научных исследований/Pixabay

В наши дни лимонная вода в моде. Во многих ресторанах его подают регулярно, а некоторые люди начинают свой день с воды с лимоном вместо кофе или чая. Без сомнения, лимоны вкусные, но делает ли их добавление в воду здоровее?

Многие свидетельства, подтверждающие пользу для здоровья лимонной воды, носят анекдотический характер. Специально о лимонной воде было проведено мало научных исследований, но существуют исследования о пользе лимона и воды по отдельности.

Вот семь преимуществ лимонной воды для вашего тела.

1. Способствует увлажнению

По данным Совета по пищевым продуктам и питанию, общие руководящие принципы гласят, что женщины должны получать не менее 2,5 литра в день, а мужчины - не менее 3,5 л. Это включает воду из еды и напитков.

Вода - лучший напиток для увлажнения, но некоторым людям не нравится ее вкус сам по себе. Добавление лимона усиливает аромат воды, что может помочь вам пить больше.

2. Это хороший источник витамина С

Цитрусовые, такие как лимоны, богаты витамином С, основным антиоксидантом, который помогает защитить клетки от повреждения свободными радикалами. Вы, наверное, слышали, что витамин С может помочь предотвратить или ограничить продолжительность простуды у некоторых людей, но исследования противоречат друг другу.

Витамин С может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта, а также снизить кровяное давление.

Хотя лимоны не возглавляют список цитрусовых с высоким содержанием витамина С, они по-прежнему являются хорошим источником. По данным надежного источника Министерства сельского хозяйства США, сок одного лимона обеспечивает около 18,6 миллиграммов витамина С. Рекомендуемая дневная доза для взрослых составляет от 65 до 90 миллиграммов.

3. Поддерживает потерю веса

Исследования показали, что полифенольные антиоксиданты, содержащиеся в лимонах, значительно снижают прибавку в весе у мышей, которых перекармливают, чтобы вызвать ожирение.

В этих исследованиях на мышах антиоксидантные соединения также компенсировали отрицательное влияние на уровень глюкозы в крови и улучшали резистентность к инсулину, два основных фактора развития диабета 2 типа.

Хотя те же результаты необходимо доказать на людях, неофициальные данные убедительны, что лимонная вода способствует снижению веса. Неясно, связано ли это с тем, что люди просто пили больше воды и чувствовали себя сытыми, или с самим лимонным соком.

4. Улучшает качество вашей кожи

Витамин С, содержащийся в лимонах, может помочь уменьшить морщины на коже, уменьшить сухость кожи от старения и повреждения от солнца. Как вода улучшает кожу, остается спорным, но одно можно сказать наверняка. Если ваша кожа теряет влагу, она становится сухой и склонной к появлению морщин. Лабораторное исследование 2016 года показало, что напиток на основе цитрусовых помогает предотвратить образование морщин у лысых мышей.

5. Помогает пищеварению

Некоторые люди пьют лимонную воду в качестве слабительного ежедневно утром, чтобы предотвратить запор. Питье теплой или горячей воды с лимоном после пробуждения может помочь вашей пищеварительной системе работать.

Аюрведическая медицина утверждает, что кисловатый вкус лимона помогает стимулировать ваш "агни". В аюрведической медицине сильный агни запускает пищеварительную систему, позволяя вам легче переваривать пищу и помогая предотвратить накопление токсинов.

6. Освежает дыхание

Вы когда-нибудь натирали руки лимоном, чтобы избавиться от запаха чеснока или другого резкого запаха? То же народное средство может применяться при неприятном запахе изо рта, вызванном употреблением в пищу продуктов с сильным запахом, таких как чеснок, лук или рыба.

Вы можете избежать неприятного запаха изо рта, выпив стакан воды с лимоном после еды и первым делом утром. Считается, что лимон стимулирует слюноотделение, а вода также помогает предотвратить сухость во рту, которая может привести к неприятному запаху изо рта, вызванному бактериями.

7. Помогает предотвратить образование камней в почках

Лимонная кислота помогает предотвратить образование камней в почках. Цитрат, компонент лимонной кислоты, парадоксальным образом делает мочу менее кислой и даже может разрушать мелкие камни. Питьевая вода с лимоном дает не только цитрат, но и воду, необходимую для предотвращения или вымывания камней.

Как приготовить лимонную воду

Чтобы извлечь пользу для здоровья из лимонной воды, вам нужно пить ее постоянно, и вам нужно больше, чем просто долька лимона в кружке.

При приготовлении воды с лимоном всегда используйте свежие лимоны, а не искусственный лимон из бутылки.

Чтобы приготовить лимонную воду, выдавите половину лимона в стакан теплой или холодной воды. Чтобы напиток получился максимально полезным, используйте фильтрованную воду и органические лимоны.

Добавьте в лимонную воду больше аромата или укрепите здоровье, добавив:

  • несколько источников мяты
  • чайную ложку кленового сиропа или сырого меда
  • кусочек свежего имбиря
  • щепотку корицы
  • немного куркумы

Вы также можете добавить ломтики других свежих цитрусовых, таких как лайм и апельсин, или ломтики огурца. Всегда хорошо мойте продукты перед нарезкой и использованием.

Имея под рукой лимонные кубики льда, вы можете быстро добавить лимон в воду. Просто выдавите свежий лимонный сок в лотки для кубиков льда и заморозьте. При необходимости бросьте несколько кубиков в стакан с холодной или горячей водой.

Вы можете начать свое утро с кружки теплой воды с лимоном и держать кувшин с водой, настоянной на нескольких нарезанных лимонах, в холодильнике, чтобы пить в течение дня.

Побочные эффекты лимонной воды

Лимонная вода, как правило, безопасна для питья, но есть несколько потенциальных побочных эффектов, о которых следует знать.

Лимон содержит лимонную кислоту, которая может разрушать зубную эмаль. Чтобы снизить риск, пейте воду с лимоном через трубочку, а затем прополощите рот простой водой.

Когда дело доходит до изжоги, лимонная вода может помочь в любом случае. У некоторых людей лимонная кислота может вызвать изжогу. Другие испытывают облегчение от изжоги, поскольку лимонный сок становится щелочным, снижая кислотность при пищеварении. Только эксперимент может сказать, как он на вас подействует.

Некоторые люди сообщают о более частых походах в туалет, когда пьют воду с лимоном. Хотя витамин С часто считается мочегонным средством, что увеличивает количество выделяемой мочи, данные не показывают, что витамин С из природных источников, таких как лимоны, обладает мочегонным действием.

Если вы испытываете потребность в дополнительных перерывах в ванной, когда пьете лимонную воду, это, скорее всего, вызвано повышенным потреблением воды.

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