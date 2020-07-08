Питание после родов: что кушать в первое время

Диетологи рекомендуют 6 блюд, которые идеально подойдут для мамы и ее грудного кормления / tsn.ua

Процесс деторождения очень изнуряющий и ослабляющий. Поэтому молодой маме очень важно в кратчайшие сроки восстановить силы перед бессонными ночами и налаживанием грудного вскармливания.

Диетологи рекомендуют 6 блюд, которые идеально подойдут для мамы и ее грудного кормления в первое время.

1. Куриный суп

Для того, чтобы появилось молоко, нужно пить. Вода и чай помогут в этом. Но еще лучше в первые часы после родов съесть бульйон. Бульон увлажняющий и соленый, он отлично подойдет для естественного пополнения электролитов, а мягкая лапша, содержащая углеводы, поможет почувствовать себя сытым.

Не можете найти хороший гастроном рядом с больницей? Возьмите несколько чашек с лапшой быстрого приготовления в сумку и просто добавьте горячую воду в палате. И само собой разумеется, что, как только вы вернетесь домой, лучше всего вернуться к домашней еде, а не к продуктам быстрого приготовления.

2. Соленые крекеры

Соленые крекеры могут пополнить углеводный и электролитовый баланс, которые помогут вам медленно восстанавливать энергию.

Крекеры также часто рекомендуются для лечения тошноты во время беременности.

3. Финики

Одно небольшое исследование показало, что употребление фиников сразу после родов привело к значительно меньшей кровопотере и кровотечению. Они также являются удивительным источником простых сахаров, которые помогут вам быстро зарядиться энергией после родов.

4. Овсянка с фруктами

Если вы думаете, что рожать страшно, просто дождитесь первого послеродового стула. Запор и геморрой являются распространенным побочным эффектом после родов благодаря гормонам беременности. Вы также можете поблагодарить множество послеродовых лекарств, которые вам часто рекомендуют принимать, например, добавки с железом и обезболивающие. Если у вас кесарево сечение, может пройти неделя, прежде чем вы почувствуете облегчение, так как кишечник, как правило, замедляет свою активность в течение нескольких часов после операции.

Чтобы помочь вам в этом нелегком деле, убедитесь, что вы выбираете продукты, богатые клетчаткой. Овсянка является еще одним относительно мягким, нежным углеводом для пополнения этих изношенных запасов гликогена.

5. Вяленая говядина

Даже если у вас нет кровоизлияния, кровопотеря - это нормально. Большинство женщин кровоточат в течение нескольких дней, а иногда и недель после родов. По этой причине дефицит железа и анемия не являются редкостью надежного источника и могут повлиять на восстановление и снабжение грудным молоком.

Вяленое домашнее мясо станет отличным выбором и поможет восстановить уровень белка.

Яйца являются важным источником белка / Фото pixabay.com

6. Яйца

Яйца являются важным источником белка, который помогает успокоить воспаленные мышцы, которые буквально безостановочно сокращались на протяжении всех родов.

Исследования выявили связь между низкими уровнями омега-3 и послеродовой депрессией, и эти добавки могут помочь снизить риск.

Посмотрите, предлагает ли кафетерий вашей больницы какие-либо блюда из цельных яиц или принесите несколько яиц вкрутую с собой.