Почему не уходит вес: 7 причин

Прежде всего, важно признать, что вы приняли решение начать выздоравливать./ Фото pixabay.com

Итак, вы внесли серьезные изменения в свой рацион и начали хорошую программу упражнений, но при этом не теряете вес. Причин может быть несколько.

Прежде всего, важно признать, что вы приняли решение начать выздоравливать. Это первое серьезное препятствие, которое нужно преодолеть, и если вы начали заниматься спортом или вносить изменения в свой рацион, вы преодолели самое серьезное препятствие.

Конечно, каждому нужна дополнительная информация и знания, чтобы подойти к снижению веса наилучшим образом. Итак, если вам интересно, почему вы не худеете, вот 7 причин, которые могут его вызвать.

1. Слишком много тренировок

Вы начали новый распорядок упражнений и начинаете осваивать его. Приятно прийти в гармонию со своим телом с помощью физических упражнений и получить обратную связь, почувствовав себя лучше после этого. Также приятно видеть некоторое увеличение силы и даже немного мышечной массы.

Если вы наслаждаетесь этим и видите некоторые положительные моменты, возможно, у вас есть смысл начать тренироваться дольше и усерднее. К сожалению, это не работает, и вам лучше дать своему телу отдохнуть. Когда вы занимаетесь слишком много, вы можете истощить свою центральную нервную систему. Вы помещаете свое тело в ситуацию, когда оно постоянно подвергается стрессу и выделяет гормоны стресса.

Перетренированность может привести к травмам, разрывам мышц и растяжениям. Это также может ослабить вашу иммунную систему и сделать вас более подверженными болезням. Когда у вас повышаются гормоны стресса, похудеть труднее, так как ваше тело хочет сохранить то, что у него есть. Поэтому регулярно занимайтесь спортом, но дайте себе время отдохнуть и восстановиться, чтобы улучшить свою физическую форму и сбросить вес.

2. Недостаток сна

Если вы испытываете недостаток сна, ваше тело начинает думать, что происходит какая-то травма, иначе почему бы вам не заснуть?

Это также может привести к повышению уровня гормонов стресса, и со временем они могут стать довольно неприятными. Они могут вызвать сильное воспаление в организме и могут быть причиной многих тяжелых заболеваний. Наряду с этим, эти гормоны стресса также очень затрудняют потерю веса, и ваш метаболизм также начинает замедляться.

Исследования показывают, что недостаток сна может привести к увеличению веса из-за повышенного потребления пищи. Одно исследование показало, что "повышенное потребление пищи во время недостаточного сна является физиологической адаптацией, обеспечивающей получение энергии, необходимой для поддержания дополнительного бодрствования".

Это вполне логично. Если ваше тело не получает энергию от сна, оно будет искать ее в другом месте (в еде), чтобы восполнить недостаток.

Старайтесь спать не менее 7-8 часов в сутки. Это означает, что вы должны создать хороший распорядок дня, придерживаться его и начинать его в одно и то же время каждую ночь.

3. Недостаточно еды

Это может показаться сбивающим с толку, ведь если вы едите меньше, вам наверняка следует худеть, верно? Все это возвращается к метаболизму и, опять же, к проблеме гормона стресса. Если вы задаетесь вопросом: "Что я не худею?" пора посмотреть, что и сколько вы едите, поскольку вы, возможно, испытываете дефицит калорий.

Думайте о своем теле как о резервном источнике топлива. Когда наступают времена стресса или травмы, он может расщепляться и использоваться вашим телом в качестве энергии.

Когда вы не едите достаточно, ваш метаболизм замедляется, поскольку ваше тело не хочет тратить то, что у него есть. На этом этапе все сводится к сохранению здоровья, и похудение не будет в списке приоритетов вашего тела.

Добавьте к этому перетренированность в тренажерном зале, и это действительно может остановить вашу потерю веса. Здесь также могут произойти травмы и болезни, поскольку ваше тело может пытаться максимально замедлить работу.

Позвольте себе питаться здоровой пищей. Оно нуждается в постоянном топливе, чтобы нормально функционировать и похудеть в долгосрочной перспективе.

4. Отсутствие мышечной массы

Мы не говорим здесь о гигантских мышцах бодибилдера, но хорошие сухие мышцы могут быть частью того, что помогает вам похудеть.

Во-первых, наращивание мышц с помощью силовых тренировок потребует усилий всего тела. Это сжигает много калорий, что поможет в похудении.

Кроме того, стиль тренировки, который помогает нарастить мышечную массу - стиль высокой интенсивности - улучшит гормональное состояние вашего тела. Ваше тело сможет сжигать калории еще долго после завершения тренировки. Ваш метаболизм повысится, а похудение станет более достижимым.

Наряду с этим, увеличение мышечной массы увеличивает вашу способность сжигать калории. Сухие мышцы метаболически активны даже в состоянии покоя, поэтому, когда у вас больше мышц, вы будете сжигать больше калорий, даже если сидите неподвижно.

Если вам нужна дополнительная информация о том, как быстро нарастить мышцы, ознакомьтесь с этой статьей.

5. Недостаточное количество белка

Вы, наверное, постоянно слышите о белке, и его главная цель - не просто нарастить мышечную массу.

Белок важен для множества различных функций организма, от выработки гормонов до регулирования тканей и органов в организме.

Белок также обладает термогенным эффектом, а это означает, что ему нужны калории, чтобы просто съесть и переварить его.

Вы слышали о "мясных потах"? Это та термогенная функция в действии, так как организму требуется много энергии для переваривания и поглощения белка. Этот акт синтеза мышечного белка может сильно сжигать калории в организме.

Белок также может сдерживать тягу к еде и поддерживать более стабильный уровень сахара в крови. Таким образом, вы не получите тех больших пиков и падений, которые могут привести к желанию большего количества углеводов и, возможно, к увеличению веса.

6. Ешьте слишком много

Если вы серьезно относились к похудению, вы, вероятно, больше осведомлены о своих порциях еды и потреблении калорий. Подсчет калорий не так прост, как может показаться, поскольку не все калории одинаковы. 100 калорий грецких орехов действуют на ваш организм иначе, чем 100 калорий безалкогольного напитка.

Чтобы похудеть, важно перестать употреблять калории. Это означает отказ от безалкогольных напитков, соков, спортивных напитков, фирменного кофе и т. д. Это быстродействующие калории, которые не насыщают вас и могут вызвать желание съесть больше.

Поскольку все эти напитки содержат сахар, они могут поднять уровень сахара в крови, что приведет к сбою. На этой фазе отказа вы склонны жаждать больше этих быстродействующих углеводов в форме простых сахаров или рафинированных углеводов. Это затруднит похудение, поэтому сделайте себе одолжение и пейте воду.

Вы можете попытаться отслеживать свои калории в течение нескольких дней, просто чтобы понять их количество.

Чтобы похудеть, важно перестать употреблять калории. / 1zoom.ru

7. Слишком много углеводов

Возможно, вам надоело слышать обо всем, что связано с углеводами, но если вы задаетесь вопросом: "Почему я не худею?", вы должны знать об этом.

Такие продукты, как белый хлеб, белый рис, белая мука и белый сахар, например, не обеспечивают вас питательными веществами и имеют очень высокий гликемический индекс. Это поддерживает повышенный уровень сахара в крови и затрудняет похудение.

Низкое содержание углеводов в продуктах может положительно сказаться на уровне триглицеридов и холестерина, наряду с контролем уровня сахара в крови и похуданием.

Углеводы, основанные на вашей тренировке, по-прежнему могут быть полезны для энергии, но ищите лучшие продукты. Ешьте такие продукты, как овсяные хлопья, дикий рис, сладкий картофель и киноа - чем больше цвета на вашей тарелке, тем лучше.