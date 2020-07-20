Похудение для тех, кто ненавидит бег: назван интересный способ

Увеличивается сердцебиение и количество кислорода в крови/Pixabay

Кардио упражнения являются лучшим способом сбросить вес, потому как во время их выполнения человек двигает большими мышцами рук, ног и бедер. Во время кардио сердцебиение увеличивается, и вы дышите быстрее, увеличивая количество кислорода в крови.

Прыжки на скакалке являются формой кардио для людей, которые ненавидят бегать или кататься на велосипеде, пишет Express.co.uk.

Прыжки на скакалке помогают системе кровообращения улучшить поступление крови во все части тела, доставляя больше кислорода и питательных веществ. Скакалка также может помочь использовать кислород более эффективно, как и ходьба, езда на велосипеде, плавание и танцы.

Прыжки на скакалке сжигают много калорий. Один час прыжков сожжет до 1600 калорий. При этом, ежедневное рекомендуемое потребление калорий для женщин составляет 2000, а для мужчин - 2500.

Вы будете терять вес только в том случае, если будете соблюдать баланс между упражнениями со скакалкой и дефицитом калорий.

Среднестатистический взрослый человек потребляет примерно на 200–300 калорий больше, чем ему нужно каждый день, поэтому сокращайте закуски, если вы хотите похудеть.

Суставы и плотность костей

Скакалка является более легкой нагрузкой на суставы по сравнению с другими видами кардио. Данное упражнение снижает риск получения травм коленей или лодыжек, что вы легко можете сделать, начав бегать.

Кроме того, прыжки на скакалке могут улучшить низкую плотность кости и укрепить слабые кости.

Прыжки со скакалкой безопасны и для людей с остеопенией, и это может помочь увеличить минеральную плотность бедренной кости.