Стало известно, как связана ходьба на цыпочках и похудение / ont.by/

Американские ученые из Университета штата Юты провели эксперимент и выяснили, что регулярная ходьба на цыпочках способствует активному похудению тела.

Об этом сообщает специализированный портал Science Daily.

Всего в эксперименте приняли участие 27 человек в возрасте от 20 до 40 лет. Все из них занимались различными видами бега или ходьбы.

В ходе исследования выяснилось, что люди, которые ходили с опорой на пятку, тратили меньше энергии, чем другие участники. Те же, кто перемещался на носках, расходовали на 83% энергии больше.

Эксперты отметили, что ходьба на цыпочках в несколько раз повышает активность мышц голеностопного сустава, спины, колен и бедер.

Кроме того, ученые советуют каждый день по пять минут ходить таким образом, и уже через неделю будут заметны первые изменения в похудении.

Читайте такжеПохудение для тех, кто ненавидит бег: назван интересный способ

Напомним, ранее группа молекулярных биологов и биоинженеров в Университете штата Калифорния (США) раскрыла ключевые механизмы старения и разработала генетические методы увеличения продолжительности жизни.