Ученые назвали сладкий продукт, защищающий сердце

Полезные питательные вещества поступают из самого шоколада./Pixabay

Шоколад может помочь сохранить здоровое сердце и кровеносных сосудов. Исследователи утверждают, что он содержит ряд полезных питательных веществ, таких как флавоноиды, которые могут снизить воспаление и повысить уровень хорошего (ЛПВП) холестерина.

По информации WebMed, новый обзор, опубликованный в Европейском журнале по профилактической кардиологии, включал шесть исследований с участием более 336 000 человек. Большинство из них были из Соединенных Штатов, почти 69 000 были из Швеции и 1200 из Австралии.

За здоровьем участников следили в среднем почти девять лет. Более 14 000 человек заболели сердечными заболеваниями и почти 4700 человек перенесли сердечный приступ.

Исследователи отметили, что существуют некоторые ограничения в обзоре. Они не могли контролировать факторы образа жизни, такие как физическая активность. И у них не было конкретных данных о типах шоколада, который ели люди. Это важно, потому что тип шоколада, вероятно, имеет значение.

Кардиолог Джон Осборн из отделения кардиологии сердца в Далласе рассмотрел результаты и объяснил: "Когда вы кушаете молочный шоколад, вы в конечном итоге получаете в основном жир и сахар с небольшим количеством шоколада".

Полезные питательные вещества поступают из самого шоколада, поэтому эксперты в области здравоохранения обычно рекомендуют темный шоколад, который содержит меньше ингредиентов, чем молочный шоколад, пояснил он.

"Если вы собираетесь использовать шоколад для его возможной пользы для здоровья, не кушайте больше 30 грамм темного шоколада в день. Вы можете получать аналогичные питательные вещества из овощей и фруктов", - отметил Осборн.

Доктор Лен Хоровиц из больницы Ленокс Хилл в Нью-Йорке также просмотрел обзор и согласился с тем, что, хотя шоколад может иметь некоторые преимущества. "Вы не можете кушать столько, сколько хотите. Один маленький кусочек шоколада в день - норма. Но вы должны помнить, что есть калории, а также сахар и жир", - говорит он.

Если вы действительно хотите улучшить здоровье своего сердца, Хоровиц сказал, что было бы лучше тренироваться по крайней мере три-четыре раза в неделю и стараться поддерживать здоровый вес тела. "Эти меры намного полезнее, чем шоколад", - сказал он.