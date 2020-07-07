Стресс, ожирение и выпадение волос: ученые показали, как будет выглядеть удаленный работник через 25 лет

Именно так, по мнению ученых, в будущем будет выглядеть удаленный работник / DirectlyApply

Переход сотрудников на удаленный формат работы стал нормой на фоне пандемии COVID-19. Несмотря на гибкий график и комфортные условия, дистанционная работа может наложить неизгладимый отпечаток на здоровье человека. Исследователи создали образ удаленного работника, который через 25 лет может столкнуться с серьезными проблемами.

Специалисты сервиса по поиску работы DirectlyApply считают, что спустя 25 лет типичный удаленщик, если не изменит свои привычки, будет похож на женщину по имени Сьюзан.

В компании DirectlyApply привлекли к созданию образа психологов и экспертов по фитнесу, рекомендации которых помогли понять, какое влияние удаленная работа оказывает на общее здоровье человека.

К примеру, у Сьюзан серьезные проблемы с лишним весом. Ее ноги опухли, появился второй подбородок. Из-за чрезмерной работы за компьютером у нее болят суставы, могут появиться наросты. Среди других проблем женщины – покраснение глаз и синие круги под ними.

Болезни удаленного работника через 25 лет / DirectlyApply

Более того, по причине постоянной социальной изоляции у Сьюзан дефицит витаминов, вследствие чего у нее выпадают волосы, а кожа совсем бледная и тусклая. На лице персонажа появившиеся преждевременные морщины.

Болезни удаленного работника через 25 лет / DirectlyApply

У Сьюзан хронический стресс – она не контактирует с людьми, у нее повышенное кровяное давление. Из-за малого количества социальных контактов и переработок у персонажа повышенный уровень кортизола и адреналина. Это может привести к постоянным проблемам с сердечно-сосудистой системой.

Напомним, в связи с эпидемией COVID-19 в Украине резко вырос спрос на удаленную работу.