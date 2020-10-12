Яйца: названы 10 интересных фактов

Украинцы съедают 270 штук в год, включая потребление яиц в составе других блюд. / instagram.com/s27w

Этот скромный суперпродукт, являющийся превосходным источником жизненно важных питательных веществ, был одним из основных продуктов питания человека с незапамятных времен, и его можно приготовить бесконечным количеством способов.

По данным Госстата, украинцы съедают 270 штук в год, включая потребление яиц в составе других блюд. Для сравнения: в Европе этот показатель составляет в среднем 350 штук, а в Африке — всего 40. Главред собрал интересные факты об этом продукте и спешит поделиться ими.

Цвет скорлупы зависит от породы несущей ее курицы

Возраст, диета и факторы стресса курицы влияют на пигментацию скорлупы.

Цвет желтка зависит от рациона курицы

Темно-желтый желток означает, что курица ела овощи, а более светлый желток указывает на диету из пшеницы и ячменя.

Возраст курицы влияет на размер яйца

Чем старше курица, тем крупнее яйцо.

Яйца можно хранить долго

Вы можете хранить их в течение трех-пяти недель после даты, указанной на упаковке.

Два яйца дадут вам более чем достаточно холестерина на день

Одно яйцо содержит около 186 миллиграммов холестерина. К примеру, Министерство сельского хозяйства США рекомендует ограничить наше потребление 300 миллиграммами.

Яйца улучшают настроение

Благодаря смеси омега-3 жирных кислот, цинка, витаминов группы В и йодида яйца могут помочь изменить плохое настроение и бороться с усталостью. Холин, содержащийся в яйцах, также может улучшить вашу память.

Можно ли есть сырые яйца?

Если вы собираетесь есть сырое тесто для печенья, используйте пастеризованные яйца, которые не подвергаются риску заражения сальмонеллой. Фактически, мука может быть более опасной, чем сырые яйца.

Лучше всего использовать яйца, сваренные вкрутую, возрастом не менее 10 дней

Свежие яйца очистить сложнее.

В сыром яйце больше полезных веществ, чем в приготовленном?

Пить свежие яйца сырыми можно, но надо быть на 100% уверенными, что их снесла здоровая курица. Если на яйце есть следы куриного помета, то его обязательно нужно мыть. Но нельзя хранить мытые яйца, так как исчезает природная защитная оболочка скорлупы от бактерий. Куриные яйца — важный источник белка, углеводов, жиров, аминокислот и витаминов для организма — это факт.

Домашние яйца лучше, чем из супермаркета?

Домашние яйца с рынка могут быть лучше, но:

Вы на 100% доверяете продавцу и уверены, что здоровую курицу кормили качественным кормом, а яйца свежие.

Вы сами выращиваете этих кур, поэтому точно знаете, когда и в каких условиях было снесено яйцо и как оно хранилось.

В остальных случаях при такой покупке вы рискуете своим здоровьем.