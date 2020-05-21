Ученые придумали, как спасать и восстанавливать нервы / Reuters

Нервные клетки все можно медленно восстанавливать с помощью метода двигательного обучения — моторики.

К такому выводу после длительного проекта пришли американские ученые — из Медицинской школы Университета штата Колорадо. По их информации, основное внимание в этом процессе уделяется олигодендроцитам. Так называются клетки, которые обеспечивают здоровые неврологические функции организма. Они способны восстанавливать нервную ткань ‒ путем создания новых миелиновых оболочек.

Читайте такжеУченые рассказали, чем полезен и чем вреден для здоровья картофельСвои предположения ученые подтвердили в результате проведенного опыта на мышах с рассеянным склерозом. После поведенческих тренировок их нервная система восстанавливалась. Исследователи предполагают, что их открытие поможет в первую очередь пациентам, которые стали инвалидами по причине тяжелых неврологических последствий от травм и инсультов.

К слову, феврале нынешнего года группа ученых из Медицинского колледжа Олбани (США) опубликовала собственное исследование. По нему ‒ активация определенных иммунных клеток у мозга, который стареет, может притормозить регулярное снижение умственных способностей.

Напомним, ранее ученые из немецкого Майнцского университета имени Иоганна Гутенберга закончили свой длительный эксперимент, посвященный влиянию алкоголя на тело человека. Выяснилось, что от тяжелого похмелья может спасти регулярный прием раствора с экстрактами корня имбиря, кактуса опунции и барбадосской вишни