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Ученые рассказали, почему опасно литрами пить газировку

Новость, очень актуальная в жару - оказывается, потреблять много минеральной воды крайне опасно для тела.

26 июня 2020, 02:54
Газированная вода
Ученые рассказали, почему опасно литрами пить газировку / УНИАН

У людей, которые будут злоупотреблять сладкой газированной водой, возникают проблемы с памятью, а также может уменьшаться объем головного мозга. К такому выводу в результате исследований пришла группа международных ученых.

Об этом сообщают западные специализированные СМИ.

В эксперименте принимали участие около 4,3 тысячи волонтеров возрастом от 45 лет. За семь лет, в течение которых длилось исследование, специалисты вели опрос участников о количестве употребляемой ими газировки и случаях инсульта / развития деменции.

Читайте такжеУченые объяснили, почему в космосе не разрешают пить алкоголь и газировкуВыяснилось ‒ люди, которые каждый день употребляли газировку, в три раза чаще имели такие проблемы со здоровьем, чем те, кто вообще ее не пьет.

После полученных результатов, ученые пришли к выводу ‒ употребление сладких газированных напитков (как газировок, так и фруктовых соков) также уменьшает объемы мозга и ухудшает память. Причем, такая тенденция наблюдалась даже у тех, кто пил газировку хотя бы раз в день.

Напомним, ранее группа ученых из Гарвардского университета (США) провела исследования, свидетельствующие о том, что питье газировки повышает вероятность смерти в раннем возрасте в связи с развитием рака, болезней сосудов или сердца.

новости здоровье минеральная вода газировка
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