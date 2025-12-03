Поздравления с Днем ВСУ - теплые слова и открытки для наших Героев

В День Вооружённых сил Украины Главред собрал самые тёплые слова и красивые открытки, чтобы выразить благодарность нашим Героям. Поделитесь добрыми пожеланиями с теми, кто защищает страну.
Поздравление с Днем Вооруженных Сил Украины стихи
ВСУ, вы — наши крылья и воля,
Надежда в темное течение.
Пусть свет мира окутает вас,
А судьба бережет семью.
Пусть пуля ни одна не коснется,
Пусть путь ваш светлый и прямой.
Мы молимся о вас ежедневно.
За каждое дыхание дорогое.
Спасибо, воины храбрые,
За день новый, за мирный дом.
Пусть возвращаетесь с победой,
Со счастьем, с радостной жизнью новой.
Поздравление с Днем Вооруженных Сил Украины в прозе
Хочу сказать тебе, что ты – пример для всех нас. Твоя сила, несокрушимость и мужество вдохновляют каждого украинца. Пусть в твоей жизни будет больше мирных дней, а враг не смеет даже приблизиться. Мы гордимся тобой!
Уважаемые защитники и защитницы! Поздравляем с праздником! Вы – наши ангелы-хранители. Спасибо за все!
Дорогие защитники и защитницы! Пусть ваше сердце всегда горит любовью к родной земле, а каждый день приносит надежду на мир и благополучие. Спасибо за вашу смелость!
Вам может быть интересно:
- Поздравления с Днем учителя 2025 - красивые картинки и теплые пожелания
- С Международным днем сельских женщин - красивые картинки и теплые поздравления
- Поздравления с Днём Святого Николая - красивые картинки и пожелания
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред