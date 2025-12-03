Поздравления с Днем ВСУ - теплые слова и открытки для наших Героев

Поздравления с Днём ВСУ, вдохновляющие открытки и тёплые пожелания для защитников Украины — подборка, созданная с уважением и благодарностью.

Поздравления с Днем ВСУ / Фото: Главред

В День Вооружённых сил Украины Главред собрал самые тёплые слова и красивые открытки, чтобы выразить благодарность нашим Героям. Поделитесь добрыми пожеланиями с теми, кто защищает страну.

Поздравление с Днем Вооруженных Сил Украины стихи

ВСУ, вы — наши крылья и воля,

Надежда в темное течение.

Пусть свет мира окутает вас,

А судьба бережет семью.

поздравление с Днем Вооруженных Сил Украины картинки / Фото: Главред

Пусть пуля ни одна не коснется,

Пусть путь ваш светлый и прямой.

Мы молимся о вас ежедневно.

За каждое дыхание дорогое.

поздравление с Днем Вооруженных Сил Украины открытки / Фото: Главред

Спасибо, воины храбрые,

За день новый, за мирный дом.

Пусть возвращаетесь с победой,

Со счастьем, с радостной жизнью новой.

Поздравление с Днем Вооруженных Сил Украины в прозе

Хочу сказать тебе, что ты – пример для всех нас. Твоя сила, несокрушимость и мужество вдохновляют каждого украинца. Пусть в твоей жизни будет больше мирных дней, а враг не смеет даже приблизиться. Мы гордимся тобой!

поздравление с Днем Вооруженных Сил Украины своими словами / Фото: Главред

Уважаемые защитники и защитницы! Поздравляем с праздником! Вы – наши ангелы-хранители. Спасибо за все!

Дорогие защитники и защитницы! Пусть ваше сердце всегда горит любовью к родной земле, а каждый день приносит надежду на мир и благополучие. Спасибо за вашу смелость!

поздравление с Днем Вооруженных Сил Украины красивое / Фото: Главред

