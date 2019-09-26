"Зеленый господарь": СМИ разгадали, что не так с пророчеством Ванги о Зеленском

Ванга про Зеленского: насколько точным было предсказание Ванги об Украине / Униан

Ванга дала пророчество о Владимире Зеленском, новом президенте Украины, вызнали российские СМИ.

По их данным, в предсказаниях Ванги об Украине четко указано, что Петр Порошенко лишится власти, а на смену ему придет молодой представитель "зеленой команды".

"Порох падет, и придет ему на смену зеленый господарь", – заявляется в программе Основано на реальных событиях на росканале НТВ.

Заодно Ванга предсказала Европе черную участь: "И черная тень накроет Европу, и люди притихнут в страхе, и чужестранцы придут! Они придут управлять Европой".

Читайте такжеГотов Зеленского убить и раскромсать: астролог рассказал о лютой ненависти ПорошенкоА вот украинские журналисты программы Антизомби к пророчеству Ванги о Зеленском отнеслись скептически.

"Что должно случиться, чтоб россияне наконец-то поняли, что выдуманным величием пропагандисты просто отвлекают народ от реальных проблем? Хотя стратегия Кремля ясна как божий день. Ведь куда проще сваять еще сто пятьдесят фильмов о том, как когда-то всё будет круто, чем сейчас отремонтировать одну школу или подъезд, или больницу", – задались риторическим вопросом представители укрСМИ.

Ранее известная болгарская прорицательница Ванга предрекла Трампу тяжелую болезнь и смерть. 73-летнему лидеру США грозит глухота, а также серьезные проблемы с мозгом.

Кроме того, наследница Ванги напророчила для Украины будущее на 2019 год. Убер утверждает, что в год Желтой Свиньи относительно спокойная жизнь для украинцев закочнится.